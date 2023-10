Netanyahu'dan sınırda Hizbullah ve Lübnan'a karşı kışkırtıcı açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, ABD'nin İsrail üzerinden Filistinlilere savaş yürüttüğünü söyledi ve Gazze'de sivillere yönelik bombalamanın devam etmesi halinde bunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu. "ABD'yi temsil eden sahte İsrail rejiminin, ezilen Filistin ulusuna ve sivillere karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı" değerlendirmesinde bulunan Amirabdollahian, "Suç ve soykırımı derhal durdurmazlarsa her an her şeyin mümkün olacağı konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı.