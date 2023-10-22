İsrail vahşetinin 16. gününde bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu bir çocuk, ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
- "Eğer Hizbullah savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. Hayatının hatasını yapacak. Onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu Hizbullah ve Lübnan için feci olacak. Her türlü senaryoya hazırız."
Türkiye'den, Gazze'ye sağlık malzemesi yardımı
Şam ve Halep havalimanları hedef alındı
İsrail'den Hizbullah açıklaması: Lübnan'ı savaşa sürüklüyor
Hamas'tan rehine mesajı: Netanyahu'nun ofisi reddetti
Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.
Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı
Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.
Hizbullah, bugün altı savaşçısının öldürüldüğünü söyledi; bu, şiddetin iki hafta önce başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. 'İsrailli düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onlara hazır olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz' diyen Kasım sözlerine şöyle devam etti:
- "Filistin direnişini ezmeye çalışırsanız bölgedeki diğer direnişçilerin harekete geçmeyeceğine inanıyor musunuz? Bugün savaşın tam ortasındayız. Bu mücadele sayesinde başarılar elde ediyoruz.' İsrail'in Gazze'ye olası bir kara saldırısı hakkında konuşan Kasım, 'Bilgilerimiz, Hamas'ın ve direniş savaşçılarının Gazze'deki hazırlıklarının, İsrail'in kara saldırısını mezarlığa dönüştüreceği yönünde."
The Times of Israel, Hizbullah'In bölgedeki tansiyonu düşürmeyerek IDF taburlarını burada tutmayı ve bu sayede Gazze'ye gitmelerini engellemeye çalıştığını yazdı.
ABD Ortadoğu'ya THAAD gönderiyor
Austin bu kararın 'İran ve onun vekil güçleri tarafından yapılan son gerginliklere' yanıt olarak ve 'İsrail'in savunmasına yardımcı olmak' adına alındığının altını çizdi. Austin, bölgeye kaç ilave ABD askerinin konuşlandırılacağı konusunda net bir açıklamada bulunmadı.
Açıklama ABD'li bakanın İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.
İsrail cami vurdu
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.