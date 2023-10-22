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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 16. gün: ABD'den İran'a karşı THAAD hamlesi

Terör devleti İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16. güne girildi. Saldırılarını artıracağını açıklayan İsrail'in savaş uçakları tarafından Filistin'deki hastane, okul, cami, kilise olmak üzere birçok yeri vurdu. İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı.

Seren Som
09:57 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsrail vahşetinin 16. gününde bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail vahşetinin 16. gününde bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu bir çocuk, ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İşte Filistin-İsrail hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler...
23.41:
Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, Gazze'ye insani yardımın başlamasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Ancak çok daha fazlasına acilen ihtiyaç var. Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
21.57:
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda biri çocuk 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
21.23:
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Gazze Şeridi sınırını birkaç metre geçen İsrail askerlerini düşürdüğü pusuda bir İsrail askeri öldü, üç İsrail askeri de yaralandı.
19.07:
İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.
17.36:
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Batı Şeria'da bugün 5 Filistinliyi daha öldürmüştü. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 91'e yükselmiş oldu.
16.15:
İşgalci İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki ordu üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, Hizbullah ve Lübnan'ı hedef aldı:
  • "Eğer Hizbullah savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. Hayatının hatasını yapacak. Onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu Hizbullah ve Lübnan için feci olacak. Her türlü senaryoya hazırız."
15.20:
İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian: Bugün Gazze'de tanık olduğumuz şey, ABD'yi temsil eden sahte İsrail rejiminin, ezilen Filistin ulusuna ve sivillere karşı yürüttüğü bir vekalet savaşıdır.
15.06:
BM: Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz.
13.50:
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in yaptığı saldırılarda 4 bin 651 Filistinli hayatını kaybederken 14 bin 245 kişi ise yaralandı.
12.59:
İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu
12.40:
İsrail Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulu hedef aldı.


12.35:
İsrailli yetkililer, şafak öncesi hava saldırısında Batı Şeria'daki bir camiyi bombalamalarından kısa bir süre sonra pazar günü 'arananlar listesi'ndeki Filistinlilerin ailelerini arayarak tehdit etti. Middle East Eye'da yer alan habere göre, İstihbarat görevlileri, İsrail'in 'aranılanlar listesi'ndeki Filistinlilerin ebeveynlerini aradı ve onlara oğullarını arayıp Pazartesi günü sabah 7'den önce kendilerini İsrail ordusuna teslim etmelerini, aksi takdirde öldürüleceklerini. Middle East Eye'ın söz konusu telefon görüşmelerinden bir tanesine şahit olduğunu belirtti.

Türkiye'den, Gazze'ye sağlık malzemesi yardımı

10.51:
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara'dan Mısır'a hareket etti.

09.00:
Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.

08.30:
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzemeler ve uzmanlardan oluşan hekim grubu ile Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır'a hareket edecek.

Şam ve Halep havalimanları hedef alındı

08.20:
Suriye devlet ajansı SANA İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada 'Saat 05:25 civarında, İsrail Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi; bu saldırı Şam havaalanında bir sivil işçinin ölümüne ve bir başkasının da yaralanmasına yol açtı' denildi.

İsrail'den Hizbullah açıklaması: Lübnan'ı savaşa sürüklüyor

07.20:
İsrail'e yönelik yenilenen sınır ötesi saldırıları daha geniş bir çatışma korkusunu artırırken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın artan saldırılarının 'Lübnan'ı bir savaşa sürükleme' riski taşıdığını söyledi. IDF sözcüsü Jonathan Conricus, 'Hizbullah Lübnan'ı hiçbir şey kazanamayacağı ama çok şey kaybedeceği bir savaşa sürüklüyor' dedi.

Hamas'tan rehine mesajı: Netanyahu'nun ofisi reddetti

06.50:
Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti.

Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.


Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı

06.00:
Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı verdi.

Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.

Hizbullah, bugün altı savaşçısının öldürüldüğünü söyledi; bu, şiddetin iki hafta önce başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. 'İsrailli düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onlara hazır olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz' diyen Kasım sözlerine şöyle devam etti:

  • "Filistin direnişini ezmeye çalışırsanız bölgedeki diğer direnişçilerin harekete geçmeyeceğine inanıyor musunuz? Bugün savaşın tam ortasındayız. Bu mücadele sayesinde başarılar elde ediyoruz.' İsrail'in Gazze'ye olası bir kara saldırısı hakkında konuşan Kasım, 'Bilgilerimiz, Hamas'ın ve direniş savaşçılarının Gazze'deki hazırlıklarının, İsrail'in kara saldırısını mezarlığa dönüştüreceği yönünde."

The Times of Israel, Hizbullah'In bölgedeki tansiyonu düşürmeyerek IDF taburlarını burada tutmayı ve bu sayede Gazze'ye gitmelerini engellemeye çalıştığını yazdı.


ABD Ortadoğu'ya THAAD gönderiyor

05.30:
Pentagon'dan gelen raporlara göre ABD, Ortadoğu'ya ek hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin, THAAD bataryasının yanı sıra ek Patriot taburlarının Ortadoğu'ya konuşlandırılması kararı alındığını duyurdu.

Austin bu kararın 'İran ve onun vekil güçleri tarafından yapılan son gerginliklere' yanıt olarak ve 'İsrail'in savunmasına yardımcı olmak' adına alındığının altını çizdi. Austin, bölgeye kaç ilave ABD askerinin konuşlandırılacağı konusunda net bir açıklamada bulunmadı.

Açıklama ABD'li bakanın İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.


İsrail cami vurdu

05.10:
İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.


İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.



#Filistin
#İsrail
#Gazze
#Hamas
#Refah Sınır Kapısı
#Binyamin Netanhayu
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