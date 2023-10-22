Özüne bakarsanız, karşı karşıya olunan durum bir savaş değil, başlı başına bir soykırım. Filistin’in Batı Şeria bölümü doğrudan işgal altında, Gazze ise kapalı bir hapishane ve etrafı duvarlarla çevrili. Bu dünyanın en büyük hapishanesinde 2,5 milyon Filistinli yaşıyor ve yavaş yavaş öldürülüyorlar. Durumu bir cümle ile ifade edecek olursak: Taşlar bağlı köpekler serbest. İsrailliler ve Amerikalılar diyorlar ki: “Biz sizi yavaş yavaş öldüreceğiz, gürültü çıkarmayın.” 70 yıldır süren bir işgal var.