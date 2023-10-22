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Dünya

İran'dan İsrail ve ABD'ye sert uyarı: Her an her şey olabilir

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, ABD'nin İsrail üzerinden Filistinlilere savaş yürüttüğünü söyledi ve Gazze'de sivillere yönelik bombalamanın devam etmesi halinde bunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu. "ABD'yi temsil eden sahte İsrail rejiminin, ezilen Filistin ulusuna ve sivillere karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı" değerlendirmesinde bulunan Amirabdollahian, "Suç ve soykırımı derhal durdurmazlarsa her an her şeyin mümkün olacağı konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Seren Som
16:16 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İranlı bakan, 'bölgenin kontrolden çıkacağı' uyarısını yineledi.

İranlı bakan, 'bölgenin kontrolden çıkacağı' uyarısını yineledi.

İran dışişleri bakanı Hossein Amirabdollahian, Güney Afrikalı mevkidaşı ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ABD vekalet savaşı yürütüyor'

İranlı bakan "Bugün Gazze'de tanık olduğumuz şey, ABD'yi temsil eden sahte İsrail rejiminin, ezilen Filistin ulusuna ve sivillere karşı yürüttüğü bir vekalet savaşıdır" dedi.

Amirabdollahian, hastaneler, camiler, kiliseler ve siviller bombalanırken Biden'ın çarşamba günü İsrail'e savaş zamanında olağanüstü bir ziyarette bulunup İsrail'in saldırılarını desteklemesinin "acı ve talihsiz" olduğunu söyledi.

'Her an her şey mümkün olabilir'

İranlı bakan açıklamasında, "ABD'yi ve onun vekili İsrail'i, Gazze'deki insanlığa karşı suç ve soykırımı derhal durdurmazlarsa her an her şeyin mümkün olacağı ve bölgenin kontrolden çıkacağı konusunda uyarıyorum" ifadesine yer verdi.

  • İranlı bakan, "ABD başkanı, Tel Aviv'deki varlığıyla, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve toplu katliamı desteklemek için silahlarla dolu yüzlerce uçak, gemi ve kamyon göndereceğini resmen duyurdu" dedi.

Üst düzey İranlı diplomat ayrıca Mısır kontrolündeki Refah geçiş noktasından Gazze'ye yalnızca 20 yardım kamyonunun girmesine izin verilmesinin 'utanç verici' olduğunu söyledi ve ABD ile İsrail'in müdahaleyi reddetmesi halinde 'bölgenin kontrolden çıkacağı' yönündeki uyarısını yineledi.





#İran
#İsrail
#ABD
#Gazze
#Filistin
19 saat önce
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