New York Başsavcısı James Trump'a mahkemeye itaatsizlik suçlaması yöneltti

James, aile şirketi hakkındaki davayla ilgili mahkemenin kendisinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeyen Trump'ın sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla yargılanmasını istedi.

New York Başsavcısı, 26 sayfalık iddianamede, Trump'ın şirketiyle ilgili bazı belgelerin sorulduğu mahkeme celbine hiçbir şekilde uymadığını ve avukatlarının, yanıt olarak herhangi bir belge sunmayacaklarını söyledikleri belirtildi.

Yeni iddianamede, James'in Trump'ın avukatlarının istenen belgeleri sunmaları için mart başında dolan süreyi 31 Mart'a kadar uzattığı, bu sürenin sonunda mahkeme celbinin taleplerine 16 maddelik bir itirazla cevap verildiği bilgisi paylaşıldı.

Dosyada, "Trump şimdi hukuka aykırılıktan yargılanmalı, mahkemenin emrine uyması sağlanmalı ve Başsavcılık Ofisinin masraflarının karşılanmasına yetecek miktarda para cezasına çarptırılmalıdır." ifadesi yer aldı.

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James daha önce, soruşturmanın gerekçeleri arasında, Trump Organization isimli şirketin mali tablolarında "çok sayıda yanlış veya hileli beyan" bulunduğunu açıklamıştı.

FOTOĞRAF 8 BBC'nin aktardığına göre New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın şu ana kadarki performansını \"Tam bir felaket\" olarak tanımladı. Truth Social, Twitter'a benzeyebilir ancak Android telefonlarda, web tarayıcılarında veya görünüşe göre ABD dışındaki çoğu insanda mevcut değil. 21 Şubat'ta Truth Social, App Store'un en çok indirilen uygulamalarından biriydi ancak indirenlerin çoğu onu kullanamadı. Bu sorunun yakında çözüleceği ve Trump'ın önümüzdeki günlerde \"gerçeklerini\" yayınlamaya başlayacağı varsayımı vardı ancak bunların hiçbiri olmadı.<br> Uygulamalar arasında YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook en çok indirilen 10 uygulama arasında yer alırken , Truth Social ilk 100'ün dışında yer alıyor. Bir araştırma , indirmelerin %95'e kadar düştüğünü buldu.<br> Uygulamayı kullanan bir kullanıcı bu hafta kayıt olma girişiminin bekleme listesinde 1.419.631 numaraya yerleştirildiğini ifade etti.<br> Bir Twitter kullanıcısı Salı günü, \"Birkaç hafta önce Truth Social'a kaydoldum ve hala bekleme listesindeyim \" dedi. Bir başka kullanıcı ise, \"Bekleme listesinden çıkıp gerçekten Truth Social'a geçtiğimde, Trump yeniden Başkan olacak\" dedi. Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü? ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ekim ayında TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu. Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. Uygulama 21 Şubat'ta başlatıldı, ancak altı hafta sonra sorunlarla dolu olduğu söylendi. Yaklaşık 1,5 milyon kişi uygulamayı kullanamadığını ve bekleme listelerinde son sıralarda yer aldıklarını ifade etti. BiP'te paylaş

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