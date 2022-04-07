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Dünya New York Başsavcısı James Trumpa mahkemeye itaatsizlik suçlaması yöneltti
AMERİKA

New York Başsavcısı James Trump'a mahkemeye itaatsizlik suçlaması yöneltti

New York Başsavcısı Letitia James, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, kendisinden istenilen belgeleri hazırlamadığı için mahkemeye itaatsizlikle suçladı.

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Haber Merkezi AA
New York Başsavcısı James Trumpa mahkemeye itaatsizlik suçlaması yöneltti
New York Başsavcısı James, Trump'ı mahkemeye itaatsizlikle suçladı.

James, aile şirketi hakkındaki davayla ilgili mahkemenin kendisinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeyen Trump'ın sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla yargılanmasını istedi.

New York Başsavcısı, 26 sayfalık iddianamede, Trump'ın şirketiyle ilgili bazı belgelerin sorulduğu mahkeme celbine hiçbir şekilde uymadığını ve avukatlarının, yanıt olarak herhangi bir belge sunmayacaklarını söyledikleri belirtildi.

Yeni iddianamede, James'in Trump'ın avukatlarının istenen belgeleri sunmaları için mart başında dolan süreyi 31 Mart'a kadar uzattığı, bu sürenin sonunda mahkeme celbinin taleplerine 16 maddelik bir itirazla cevap verildiği bilgisi paylaşıldı.

Dosyada, "Trump şimdi hukuka aykırılıktan yargılanmalı, mahkemenin emrine uyması sağlanmalı ve Başsavcılık Ofisinin masraflarının karşılanmasına yetecek miktarda para cezasına çarptırılmalıdır." ifadesi yer aldı.

James daha önce, soruşturmanın gerekçeleri arasında, Trump Organization isimli şirketin mali tablolarında "çok sayıda yanlış veya hileli beyan" bulunduğunu açıklamıştı.

Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?
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Bu sorunun yakında çözüleceği ve Trump'ın önümüzdeki günlerde \"gerçeklerini\" yayınlamaya başlayacağı varsayımı vardı ancak bunların hiçbiri olmadı.<br>
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Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ekim ayında TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu. Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. Uygulama 21 Şubat'ta başlatıldı, ancak altı hafta sonra sorunlarla dolu olduğu söylendi. Yaklaşık 1,5 milyon kişi uygulamayı kullanamadığını ve bekleme listelerinde son sıralarda yer aldıklarını ifade etti.

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