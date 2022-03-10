Ekonomi Chelseaye talip olan Muhsin Bayrak Trump da kulübü satın almak istiyor
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Chelsea'ye talip olan Muhsin Bayrak: Trump da kulübü satın almak istiyor

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46) ise satışa çıkarılan kulübe talip oldu. ABD'nin eski devlet başkanı Trump'ın da kulübü istediğini söyleyen Bayrak, "Resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Muhtemelen bu hafta bitmeden sonuca ulaşırız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Chelseaye talip olan Muhsin Bayrak: Trump da kulübü satın almak istiyor (Muhsin Bayrak kimdir?)
Muhsin Bayrak

Muhsin Bayrak'ın Londra'ya giden avukatı Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser, Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladı. Muhsin Bayrak, "Dünyada Türk şirketlerinin her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Bu kararımız hem ticaretimize hem ülkemize hem de holdingimize çok büyük bir prestij olacak" ifadelerini kullandı.

Türk iş insanı Muhsin Bayrak Chelsea’ye talip oldu: İngiltere'de Türk Bayrağını dalgalandıracağız
EKONOMİ
Türk iş insanı Muhsin Bayrak Chelsea’ye talip oldu: İngiltere'de Türk Bayrağını dalgalandıracağız

Donald Trump ABD'nin 45. başkanı
Donald Trump ABD'nin 45. başkanı

TRUMP DA TALİP OLDU


Beş - 6 şirket ile birlikte ABD'nin eski devlet başkanı Trump'ın da kulübe talip olduğunu söyleyen Bayrak, "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim ama gündeme gelen 3,3 milyar sterlinlik bir teklif yok. Bahsedilen rakamın çok daha altında. Kulübün değeri o değil. O şişirilmiş bir rakam. Bizim açımızdan öyle bir rakam teklif edilmedi. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak" dedi.
Muhsin Bayrak, birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını ifade ederek, "Alıcılar içerisinde en şanslı grup biziz. Ticaretimizi aksatacak bir durum yok, hesabımızı kitabımızı yaptık. Biz hazırız; karşı tarafa bıraktık" şeklinde konuştu.

Chelsea
Chelsea


"KİMSENİN TAŞERONU OLMAYIZ"


Bayrak, son olarak sözlerini şunları ekledi:

"Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Bizim ortak bir mimar hocamız var. Hoca üzerinden de görüşme yaptık. Bazı eleştiriler kulağıma geliyor ama Muhsin Bayrak kimsenin taşeronluğunu yapmaz. 35 senedir gece gündüz çalışıyorum. Binlerce çalışan ordumuzla dünyanın her yerindeyiz. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Biz Türk bayrağını kendi gücümüzle dalgalandırırız."

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak kim? Muhsin Bayrak daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte Muhsin Bayrak'ın biyografisi....

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti’nin lideri.


  • 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.


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