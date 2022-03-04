Özgün Muhsin Bayrak kimdir, kaç yaşında? Chelseayi satın almak isteyen Muhsin Bayrakın mesleği ne?
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Muhsin Bayrak kimdir, kaç yaşında? Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak'ın mesleği ne?

Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'le masaya oturan Muhsin Bayrak Türkiye gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Muhsin Bayrak'ın Chelsea'ye talip olmasının ardından yaptığı işi, mesleği, yaşı merak ediliyor. Peki, Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak'ın mesleği nedir, kaç yaşındadır? İşte Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak'ın hayatına ilişkin merak edilen detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelseayi satın almak isteyen Muhsin Bayrakın mesleği nedir, kimdir?
muhsin bayrak

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich’e teklif verdi. Muhsin Bayrak "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra’da dalgalandıracağız" açıklaması ile gündeme geldi. Muhsin Bayrak'ın Chealsea'ye talip olmasının ardından hayatına dair detaylar merak ediliyor.

MUHSİN BAYRAK CHELSEA'Yİ SATIN ALDI MI?

Türk milyarder Muhsin Bayrak, bu hafta başlarında satışa çıkarıldıktan sonra Chelsea'yi satın almak için Roman Abramovich'in avukatlarıyla görüştüğünü iddia ediyor. Abramovich, sahibi olarak neredeyse yirmi yıl sonra Blues'u satmak istediğini duyurduğu Çarşamba günü Avrupa futbolunu sarsan şok haberi gönderdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Stamford Bridge'deki 19 yıllık saltanatını sona erdirme kararı aldı ve bu durum Birleşik Krallık parlamentosunda kendisine potansiyel olarak yaptırım uygulanması konusunda soruları gündeme getirdi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, tüm dünyayı yakından ilgilendirirken futbolu da derinden etkiledi.

UEFA ve FIFA'nın ardı ardına gelen Rusya ve Rus kulüplerine karşı yaptırımları, futbol dünyasını adeta sarstı. Ancak iki ülke arasındaki savaşın futbola olan en büyük etkisi, Rus milyarder Roman Abramovich'in Chelsea'yi satışa çıkarması oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich, İngiltere tarafından ambargo yedi.

İlk olarak ülkeye girişinin yasaklandığı şeklinde haberler ortaya atılan Rus milyarder, İngiltere'nin yaptırımları nedeniyle Chelsea'yi satışa çıkarmaya karar verdi

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