Türk iş insanı Muhsin Bayrak Chelsea’ye talip oldu: İngiltere'de Türk Bayrağını dalgalandıracağız

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Birleşik Krallık’ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan İngiltere Premier Lig devi Chelsea’nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, gelen baskılar sonrasında önceki gün kulübü satmaya karar verdiğini açıkladı.

Londra’da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç’in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea’yi almak için teklif verdi.

Muhsin Bayrak, "Roman Abramoviç’in avukatları ile Chelsea’nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra’da dalgalandıracağız” dedi.

YURT DIŞINDAKİ YATIRIMLARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Enerjiden inşaata, turizmden marinaya kadar pek çok alanda uluslararası yatırımlar yaparak Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Yunanistan ve İspanya’da da faaliyet gösteren AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, İngiltere’nin başkenti Londra’daki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası müzakerelere arabulucuk yapmak için Belarus’a giden İngiltere Premier Lig devi Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye’yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye’de almak istiyorlar" dedi.

"Yakında imzayı atmayı planlıyoruz"

Yatırımlarının Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya’da ağırlık kazandığını anlatan Muhsin Bayrak, satın alma süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Roman Abramovich 2003’te satın aldığı Chelsea’yi satacağını kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile doğruladı. Holding Avukatlarımız ile Roman Abramoviç’in avukatları Chelsea’nin satış sürecine girdiği ilk günden beri irtibatta. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz. Bu satışın Türkiye için de önemi çok büyük."

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Bodrum’da Türk Bayrağı tasarımlı teknoloji üssü

Yunanistan’da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası’nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve’nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü’nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Peki, AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak kim? Muhsin Bayrak daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte Muhsin Bayrak'ın biyografisi....

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti’nin lideri.

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90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.