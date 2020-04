New York Belediye Başkanı De Blasio’dan ’toplu mezar’ açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur New York Belediye Başkanı De Blasio’dan 'toplu mezar' açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur ABD’de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin Hart Adası’na getirilerek açılan toplu mezarlara gömüldüğünü belirtti. De Blasio, “Ne yazık ki herhangi bir aile yakını tarafından talep edilmeyen cesetler de dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Hart Adası’nda yaşanan budur” dedi.

Haber Merkezi 11 Nisan 2020, 11:50 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 11:54 İHA