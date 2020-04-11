Dünya New York Belediye Başkanı De Blasiodan toplu mezar açıklaması Ne yazık ki yaşanan budur
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New York Belediye Başkanı De Blasio’dan ’toplu mezar’ açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur

New York Belediye Başkanı De Blasio’dan 'toplu mezar' açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur

ABD’de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin Hart Adası’na getirilerek açılan toplu mezarlara gömüldüğünü belirtti. De Blasio, “Ne yazık ki herhangi bir aile yakını tarafından talep edilmeyen cesetler de dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Hart Adası’nda yaşanan budur” dedi.

Haber Merkezi İHA
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor.
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor.

Koronavirüs pandemesinin merkez üssü haline gelen New York’ta Belediye Başkanı Bill de Blasio, cesetlerini talep edecek yakınları olmayan cenazelerin, Bronx ilçesinde bulunan Hart Adası’ndaki toplu mezarlara gömüldüğünü doğruladı. De Blasio, “Ne yazık ki herhangi bir aile yakını tarafından talep edilmeyen cesetler de dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Hart Adası’nda yaşanan budur” dedi.

Belediye başkanı ayrıca “Bunlar hiç kimsesi olmayan insanlar. Bir süre sonra sadece Covid-19 kurbanları değil tüm hastalıkların kurbanları buralara gömülüyorlar" ifadelerini kullandı.

De Blasio, New York Şehrinin, Hart Adası’na gömülenlere her türlü saygıyı gösterdiğini vurguladı, bir ailenin ya da bir arkadaşının merhumu istemeye gelmesi durumunda tabutun çıkarılacağını ve geri gönderileceğini ekledi.

ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
KORONAVİRÜS
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

“100 binden az kişi ölecek”

  • ABD Başkanı Trump, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az kişinin olacağı bir döneme doğru gidiyoruz” dedi.

Trump, yaptığı açıklamada ABD’deki ölü sayılarının artmasına dikkat çekerek, büyük bir felaket ve acının ortasında bulunulduğunu ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü ibareler gördüklerini belitti. Trump, "New York’ta hastanede kalmaya ihtiyaç duyan ve müracaat eden hasta sayısının her gün düşüyor. ABD’de Covid-19’a ilişkin daha önce ülkede 100 ila 240 bin ölüm olacağının dair ön görüler oldu. İlk tahminlerin aksine 100 binden daha az kişinin öleceği bir döneme doğru gidiyoruz. 60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam” dedi.

ABD Başkanı Trump: Umarım 100 binden az insan ölür
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump: Umarım 100 binden az insan ölür

"Afrika kökenli Amerikalıları yakından takip ediyoruz"

Afrika kökenli Amerikalıların bu virüsten daha fazla etkilenmesi meselesini de yakından takip ettiklerinin altını çizen Trump, "Bu korkunç bir durum" dedi.

Trump, ülkede Kovid-19’a yönelik tedavi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sağlık kurumlarının ’antikor tedavisi’ üzerindeki incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

  • Trump, "Şu anda ülkeyi ne zaman açacağımıza dair bir tarih belirlemeye çalışıyoruz. Ancak ülkedeki herkesin sağlıklı olduğundan emin olana kadar hiçbir şey yapmayacağız. ABD’nin Covid-19 krizinde ’Çin odaklı’ olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne ile ilgili gelecek hafta bir duyurumuz olacak. Bilindiği üzere onlara her yıl neredeyse 500 milyon dolar veriyoruz. Bu konuda söyleyecek çok şeyimiz var ve gelecek hafta bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasına ilişkin Trump, "Bu virüs, çok zeki bir düşman. İnsanlar antibiyotik geliştirdi ama bununla antibiyotik de başa çıkamıyor. Bu sadece gizli ya da görünmez değil çok zeki bir düşman" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle ABD'de neden siyahiler ölüyor tartışması yaşanıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs sebebiyle ABD'de neden siyahiler ölüyor tartışması yaşanıyor

“Henüz zirveyi görmedik”

Beyaz Saray Covid-19’la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx, "Elimizde durumun iyiye gittiğine dair işaretler olabilir ancak henüz zirveyi görmedik" uyarısında bulundu.

Salgının ne boyutta olduğunu henüz bilmediklerini söyleyen Birx, “Buz dağının sadece tepesi mi, yarısı mı ya da üçte biri mi henüz bilmiyoruz” dedi.

Koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
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Koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. New York'taki parklara defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Hart Island'ta toplu mezarları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronela çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Korkutan görüntü: New York'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesi koronavirüs tedavisi gören hastalarla doldu taştı
OYNAT 00:58
Korkutan görüntü: New York'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesi koronavirüs tedavisi gören hastalarla doldu taştı
ABD'nin New York bölgesinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinin koronavirüs tedavisi gören hastalarla dolduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde yoğun bakım ünitesinin girişine yataklar koyulduğu görüldü. Aynı bölgede daha önce de morglarda yer kalmadığı gerekçesiyle ölen vatandaşların mobil morglara koyulduğu görülmüştü.


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