Dünya New York Times gazetesi de boş durmadı Amerikan basınından Boğaziçindeki olaylara destek
AMERİKA

New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provakatif gösterilere ABD basınından da destek geldi. New York Times gazetesi protestolara destek verdi. Gazete Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Boğaziçi'ndeki eylemler sürüyor.
Boğaziçi'ndeki eylemler sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterilere ABD basınından da destek geldi.

New York Times gazetesi protestolara destek verdi.

Gazete Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.

'BASKI VAR' İDDİASI

Gazete, protestolardan fotoğraflara yer vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu üniversiteyi kontrol altına almaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye'de demokrasi olmadığı havasını estirmeye çalışan ABD merkezli kuruluş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal altında gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskı yapıldığını öne sürdü.

PROTESTOLAR SÜRSÜN

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterileri köpürtmeye çalışan gazete, "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu’nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

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