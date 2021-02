New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provakatif gösterilere ABD basınından da destek geldi. New York Times gazetesi protestolara destek verdi. Gazete Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.

