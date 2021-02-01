CHP’den iki farklı açıklama: Boğaziçi’ndeki rezilliğe önce tepki sonra destek

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, son olarak Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilerek provokasyona imza atılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden olaya dair yapılan açıklamalarda çelişkili ifadeler kullanılması dikkat çekti.

Öztrak kınadı Özel destek çıktı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlulularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz” diyerek tepki göstermişti.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamayla provokasyona imza atanlara destek çıktı. Özel, “Boğaziçi direnişinde günlerce terör örgütü bulamayanlar, çareyi bir cinsel yönelimi "sapkın" ve "suçlu" göstermekte buldu. Cezaevlerinde bırakacak bir gencimiz yok. Paylaşmasam da bir görüşü, bir yaşam biçimini kimsenin şeytanlaştırmasına sessiz kalmayacağım” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna soruşturma: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı