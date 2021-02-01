Gündem CHPden iki farklı açıklama Boğaziçindeki rezilliğe önce tepki sonra destek
POLİTİKA

CHP’den iki farklı açıklama: Boğaziçi’ndeki rezilliğe önce tepki sonra destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmesine ilişkin CHP’den önce tepki sonra destek geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz" derken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Boğaziçi direnişinde günlerce terör örgütü bulamayanlar, çareyi bir cinsel yönelimi ‘sapkın’ ve ‘suçlu’ göstermekte buldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi'nde üzerinde LGBT paçavrası bulunan Kabe fotoğrafı yere serilmişti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde üzerinde LGBT paçavrası bulunan Kabe fotoğrafı yere serilmişti.

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, son olarak Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilerek provokasyona imza atılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
OYNAT 01:01
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden olaya dair yapılan açıklamalarda çelişkili ifadeler kullanılması dikkat çekti.

Öztrak kınadı Özel destek çıktı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlulularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz” diyerek tepki göstermişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamayla provokasyona imza atanlara destek çıktı. Özel, “Boğaziçi direnişinde günlerce terör örgütü bulamayanlar, çareyi bir cinsel yönelimi "sapkın" ve "suçlu" göstermekte buldu. Cezaevlerinde bırakacak bir gencimiz yok. Paylaşmasam da bir görüşü, bir yaşam biçimini kimsenin şeytanlaştırmasına sessiz kalmayacağım” ifadelerini kullandı.

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