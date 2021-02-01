Gündem Boğaziçi Üniversitesinde provokatörler polise saldırdı Rektörlük binasını ablukaya aldılar
İSTANBUL

​Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemleri bitmek bilmiyor. Son olarak rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler an itibariyle rektörlük binasını ablukaya almış durumda. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar atıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylemci grup, rektör Melih Bulu’nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulunuyor.
Eylemci grup, rektör Melih Bulu’nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler an itibariyle rektörlük binasını ablukaya aldılar.

İstanbul Valiliği tarafından pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan eylemci grup, rektör Melih Bulu’nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulunuyor.

  • DEVLET ALEYHİNDE SLOGAN ATIYORLAR
  • Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar atıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

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YÖK'ten Boğaziçi'ndeki skandalla ilgili açıklama

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Rektörlük binasını<br>ablukaya aldılar

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​Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı.

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