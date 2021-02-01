​Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemleri bitmek bilmiyor. Son olarak rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler an itibariyle rektörlük binasını ablukaya almış durumda. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar atıyor.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 22:00 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 22:00 Yeni Şafak