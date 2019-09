New York'ta gündem İran

ABD'nin New York kentinde bugün başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda son dönemde İran merkezli yaşanan gelişmelerin ve tartışmaların gündeme damga vurması bekleniyor. ABD'nin son anda vize vermesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ni de Genel Kurul'a katılma kararı almıştı. New York'taki BM Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani le ABD Başkanı Donald Trump'ın Genel Kurul'da yapacakları konuşmalardaki mesajları kadar, sürpriz bir görüşmeye imza atıp atmayacağı da cevabı merakla beklenen bir soru. İki tarafın son açıklamalarında gerilimi düşürmeye ve olası bir görüşme için kapıyı kapatmamaya özen göstermesi dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, olası görüşmeye ilişkin soruya "hiçbir şey masanın dışında değil" ve "oldukça esnek bir insanım" sözleriyle cevap verdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise New York'a hareketinden önce, BM görüşmeleri kapsamında "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklayacağını belirtmesi dikkat çekti.

ANA HEDEF GÜVENLİK

New York'a hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. BM görüşmeleri kapsamında Basra Körfezi'nde toplu iş birliği ve güvenlikle ilgili bir plan sunacaklarını belirten Ruhani, planın ana hedefinin güvenlik olmasına rağmen ekonomik ve diğer konuları da içereceğini aktardı.

ABD PLANI GÖRMEK İSTEDİ

Hazırladıkları plana tüm bölge ülkelerinin katılmasını istediklerini dile getiren Ruhani "Açıklayacağımız planın adı Hürmüz Barış Girişimi. Bölgenin güvenliğini sağlamak için Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı etrafındaki tüm ülkeler buna davet edilecek. Henüz açıklanmadığı için tepkiler de belli değil. ABD'liler ilk tepki olarak planın ne olduğunu görmek ve boyutlarını incelemek istediklerini söylediler. İran, bu plan ile tüm dünyaya bölgede uzun süreli kalıcı bir barış istediğini ilan edecek."

HİÇBİR ŞEY MASA DIŞINDA DEĞİL

ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu çerçevesinde Ruhani ile görüşme ihtimalini "Hiçbir şey tamamen masanın dışında değil, İran ile herhangi bir buluşma niyetim yok ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ben oldukça esnek bir insanım fakat bir isteğim yok, bir plan yok" sözü ile kafa karıştırıcı ama diplomasiye kapıyı açık bırakan bir açıklama yaptı. Trump, İran ve ABD heyetleri arasında üst düzey temas olma ihtimaline de "planlanan bir şey yok" cevabını verdi.



Savaşı biz başlatmayacağız



İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile ülkesi arasında yaşanan gerginlikle ilgili, ''Savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak'' dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların arkasında İran'ın olmadığını ve tarafsız soruşturma yürüten her hangi bir ekibin de aynı sonuca ulaşacağını söyledi. Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a ''savaşa sürükleyecek yalanlar söylendiğini'' ve ABD'nin yalan ve gerçeği ayıracak sorumlu ulusal güvenlik yetkililerine ihtiyaç duyduğunu da belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan ruhani'nin uçağı New York'a doğru uçuşuna başladığı sıralarda Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerinin serbest bırakıldığını ve uluslararası sulara hareket edebileceğini açıkladı. Ali Rebii, İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurarak, "Geminin yasal işlemleri tamamlandı ve uluslararası sulara doğru hareket edebilir” dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere’ye ait Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Anayasa Komitesi tamam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı. Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.