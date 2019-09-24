Dünya 3 ülke Aramco saldırısından İranı sorumlu tuttu
AMERİKA

3 ülke Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

3 ülke Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Yayımlanan ortak açıklamada, "14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur, daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttular. (arşiv)
Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttular. (arşiv)

Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

  • Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ortak bir açıklama yayımladı.

"En güçlü şekilde kınıyoruz"

"14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

  • Söz konusu saldırıların bölgede büyük bir çatışma riski doğurduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılar, sürdürülebilir diplomatik çabalar ve tüm tarafların konuya dahil olması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 3 ülke ayrıca İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını yinelerken, İran, anlaşma şartlarına dönmeye davet edildi.

Orta Doğu’da gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ı diyalog kurmaya, provokasyondan ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

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