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Dünya

Nijerya'da namaz sırasında cami çöktü: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Lagos şehrinde öğle namazı sırasında caminin çöktüğü bildirildi. Çökme sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarılırken olay yerine kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

19:22 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 19:34 - 26/05/2024 Pazar
AA
Nijerya'daki cami çökmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Nijerya'daki cami çökmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta namaz sırasında caminin çöktüğü bildirildi.

Bölge sakini Mojeed Adekunle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos'a bağlı Papa Ajao bölgesinde öğle namazı sırasında caminin çöktüğünü belirtti.

Adekunle, olayın ardından enkazdan bazı cesetlerin çıkarıldığını belirterek, "Sağ kurtarılanlar ve yaralılar var. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan bir kurtarma ekibi ve diğer kişiler olay yerinde." dedi.

Nijerya'nın Abuja ve Lagos gibi büyük şehirlerinde zaman zaman bina çökmeleri yaşanıyor.



#Nijerya
#Cami
#Çökme
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