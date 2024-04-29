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Hayat

Salgın tüm bölgeyi sardı: Yüzlerce kişiye bulaştı: 19 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 19 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgeye sağlık personelleri ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceği konusunda güvence verdi.

07:50 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:07 - 29/04/2024 Pazartesi
AA
Salgın tüm bölgeyi sardı
Salgın tüm bölgeyi sardı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 19 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık tespit edildiğini belirtti.

Tangwami, salgın nedeniyle 19 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgeye sağlık personelleri ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Tangwami, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceği konusunda güvence verdi.




#Sağlık
#Adamawa eyaleti
#Kızamık
#Nijerya
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