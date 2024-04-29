Salgın tüm bölgeyi sardı: Yüzlerce kişiye bulaştı: 19 çocuk hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da aşılama oranlarının düştüğü ülkelerde kızamık salgınına rastlandığı uyarısında bulundu. Örgüt, yaptığı açıklamada başta İtalya ve Romanya olmak üzere aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerdeki kızamık vakalarında ciddi artış görüldüğünü belirtti.