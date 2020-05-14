Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 11 kişi öldürüldü

İnsan Hakları Ulusal Komisyonundan (NHRC) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Abia eyaletinde 4, Delta eyaletinde 2, Jigawa, Lagos, Anambra, Niger ve Rivers eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

Son 3 hafta içinde güvenlik güçlerinin yasağa uymayan 104 kişiye işkence yaptığı belirtilen açıklamada, olaylarda 49 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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Öte yandan, Edo Emniyet Müdürü Lawan Jimeta, yaptığı açıklamada, son iki haftada eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Jimeta, bu süre zarfında 216 toplu taşıma aracı ile 1300 motosikletin de trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.

NHRC, daha önce güvenlik güçlerinin ülkede sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar 4 bin 787 Kovid-19 vakası görülürken, 158 kişi yaşamını yitirdi.