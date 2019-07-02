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Dünya Nijeryada tanker patladı 50 ölü 70 yaralı çok sayıda kişi kayıp
AFRİKA

Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü 70 yaralı çok sayıda kişi kayıp

Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü 70 yaralı çok sayıda kişi kayıp

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki bir tankerde patlama meydana geldi. Yaşanan olayda en az 50 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Patlama anında çevredeki evlerin kül olduğu belirtildi.
Patlama anında çevredeki evlerin kül olduğu belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyalet yetkililerden Christopher Avi, yerel halkın kaza yapan tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten tankerin patladığını belirtti.

Avi, "Patlamada şu ana kadar 50 kişinin cesedine ulaşıldı, 70 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu" dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, çevredeki evlerin kül olduğunu ifade eden Avi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan Benue Eyalet Polis Sözcüsü Catherine Anene, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

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