Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Rusya'nın 'intikam' saldırısından sağ kurtuldu

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna güne füze saldırısı ve patlama sesleri ile uyandı. En az onlarca kişinin hayatına mal olan saldırıdan saatler sonra gelen görüntü kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu. Yaşlı bir kadın füzelerin hedefi olan binanın enkazından sağ salim kurtarıldı. İşte o anlar...