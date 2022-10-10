Dünya Nijeryanın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76ya çıktı
AFRİKA

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamada, 7 Eylül'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin Niger Nehri'nde alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryanın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76ya çıktı
Tekne kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi.

Shehu, "Yaklaşık 85 kişiyi taşıyan teknenin, eyaletin Ogbaru bölgesinde yükselen sel sonrasında alabora olduğunu ve acil servislerin ölü sayısının 76 olduğunu doğruladığı bildirildi." ifadesini kullandı.

Kazada kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Shehu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin acil servislere mağdurlara yardım etmeleri ve gelecekteki kazaları önlemek için sıkı güvenlik kontrolleri uygulanması talimatını verdiğini kaydetti.

53 milyon kişi sel tehlikesi ile karşı karşıya

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'e yakın kişi hayatını kaybetti, 650 binden fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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