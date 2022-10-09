Nijerya'da yaşanan sel felaketinde 24 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'da iktidarı ele geçiren Traore'ye destek gösterisi

Burkina Faso'da 30 Eylül'den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yaptı. Açıklamanın ardından halk, başkent Vagadugu caddelerinde sevinç gösterileri yaptı.