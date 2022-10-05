Dünya Nijeryada seller 650 binden fazla insanı yerinden etti
AFRİKA

Nijerya'da seller 650 binden fazla insanı yerinden etti

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 650 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada seller 650 binden fazla insanı yerinden etti
Nijerya'da seller 650 binden fazla insanı yerinden etti

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Anambra Koordinatörü Vekili Thickman Tanimu, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sellerin hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Felaket nedeniyle 651 bin 53 insanın evsiz kaldığını kaydeden Tanimu, bu kişilerin yaşadıkları yerleri terk ederek geçici kamplara sığındığını söyledi.

Tanimu, NEMA ekiplerinin selin evleri, tarım arazilerini, okulları, sağlık merkezlerini ve diğer kritik altyapıları sular altında bıraktığını gözlemlediğini belirtti.

Eyalette eğitime ara verildi

Anambra eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
FOTOĞRAF 15
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Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketleri nedeniyle birçok yerleşim yerinde bölge halkının zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.
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Habib, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette 100 binden kişinin evsiz kaldığını kaydetti.
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Sel felaketleri nedeniyle 500'den fazla kişinin yaralandığını aktaran Habib, 500 binden fazla kişinin de felaketten olumsuz etkilendiğini söyledi.
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Habib, selzedelerin bazıları çevredeki okullar ve kamu binalarına geçici olarak sığındığını işaret ederek, kimisi için de hükümet tarafından geçici kamp kurulduğunu ifade etti.
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Halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Habib, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.
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Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya'da 53 milyon kişi sel tehlikesi altında
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