Dünya Nijeryada Lassa ateşi salgını 172 ölü
AFRİKA

Nijerya’da Lassa ateşi salgını: 172 ölü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 6 kişide Lassa ateşi görüldüğü ve 1 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 929’a ulaştığı aktarılan açıklamada, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 172’ye yükseldiği kaydedildi.

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Nijerya’da Lassa ateşi salgını: 172 ölü
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 6 kişide Lassa ateşi görüldüğü ve 1 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 929’a ulaştığı aktarılan açıklamada, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 172’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının, ülkenin 25 eyaletinin 102 bölgesine yayıldığı ifade edildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü.

Nijerya’da ilk olarak 1969’da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya’da ilk olarak 1969’da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da, Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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