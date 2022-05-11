Dünya Nijeryada güvenlik noktasına saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya'da güvenlik noktasına saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Taraba eyaletinde güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi öldü. Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Takum bölgesindeki güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada güvenlik noktasına saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti
Arşiv.

Saldırıda altı asker ve bir polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Abdullahi, iki askerin de kaybolduğunu aktardı. Abdullahi, askerleri bulmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Sözcü, ayrıca çoban ve çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı eyaletin Tati köyüne de güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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