Öğrencilerin 'zaferi': Üniversite intifadası sonuç vermeye başladı

The Columbian gazetesinin haberine göre, Evergreen Üniversitesinin Filistin yanlısı öğrencilerin taleplerini kabul etmesiyle, öğrencilerle yönetim arasında uzlaşmaya varıldı. Bu kapsamda, öğrenci temsilcileriyle üniversite yönetimi arasında mutabakat zaptı imzalanırken öğrenciler de kamplarını kaldırmayı kabul etti. Mutabakat zaptına göre, Evergreen Üniversitesi Başkanı John Carmichael, Gazze'de ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgeye insani yardımın genişletilmesini talep ettiğini ifade eden bir bildiriyi paylaşacak.

New York eyaletindeki New York Üniversitesi’nde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi. Öğrencilerin eylemine sivil toplum örgütleri önderliğinde New York halkı da destek verdi. Princeton Üniversitesi öğrencileri ise ABD yönetiminin İsrail'e silah desteğini durdurmasına dek açlık grevi başlattıklarını ilan etti. Öte yandan, Emory Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu, öğrenci protestolarını dağıtmak için polisi kampüse davet eden Rektör Gregory L. Fenves'ten güvenoyunu çekmek için bir oylama yapacağını ilan etti.