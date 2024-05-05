Öğrencilerin 'zaferi': Üniversite intifadası sonuç vermeye başladı

Gazze’de İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarına sessiz kalamayan üniversite intifadası, protestoları antisemitik olarak niteleyen Washington yönetiminin baskılarına rağmen sonuç vermeye başladı. Brown ve Northwestern üniversitelerinin öğrencilerle uzlaşıya varması sonrası, ABD'deki Evergreen Üniversitesi’nin öğrencileri de taleplerini kabul ettirdi. Ülke genelinde protestolar devam ederken, İngiltere’ye sıçrayan eylemlerde de kazanımlar elde edildi. Princeton Üniversitesi öğrencileri ise açlık grevine başladı.





ATEŞKES İÇİN BİLDİRİM PAYLAŞACAK

The Columbian gazetesinin haberine göre, Evergreen Üniversitesinin Filistin yanlısı öğrencilerin taleplerini kabul etmesiyle, öğrencilerle yönetim arasında uzlaşmaya varıldı. Bu kapsamda, öğrenci temsilcileriyle üniversite yönetimi arasında mutabakat zaptı imzalanırken öğrenciler de kamplarını kaldırmayı kabul etti. Mutabakat zaptına göre, Evergreen Üniversitesi Başkanı John Carmichael, Gazze'de ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgeye insani yardımın genişletilmesini talep ettiğini ifade eden bir bildiriyi paylaşacak.





KOMİTE TAKİP EDECEK

Üniversite, ayrıca, çatışma devam ederken İsrail, Gazze veya Batı Şeria'daki yurt dışı eğitim programlarını veya öğrencilerin Yahudi veya Filistinli kimlikleri nedeniyle engellenebilecekleri bölgelere yönelik programları onaylamamayı taahhüt etti. Protokol kapsamında öğrenciler ve üniversite yönetimi ortaklaşa kuracakları komitelerle anlaşma maddelerinin uygulanma sürecini de takip edilip süreç üniversiteye bildirilecek ve üniversite ise bunları en geç 2026'ya kadar uygulamayı değerlendirecek.





2 ÜNİVERSİTE DAHA KABUL ETMIŞTI

Brown ve Northwestern üniversiteleri de Filistin'e destek için gösteri düzenleyen öğrenci grubuyla anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Browm Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson, 5 kişilik öğrenci grubunun, üniversitenin bu ayki kurumsal toplantısına katılacağını duyurdu. Gösteriyi temsilen toplantıya katılacak 5 kişilik öğrenci grubu, üniversitenin, İsrail'le bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımlardan çekilmesine yönelik taleplerini sunacak ve bu talepler oylamaya sunulacak. Northwestern Üniversitesi de Filistin destekçisi öğrenciler ile okul yönetimi arasında anlaşmaya varan ilk okul olmuştu.





PRINCETON ÖĞRENCİLERİ AÇLIK GREVİNDE

New York eyaletindeki New York Üniversitesi’nde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi. Öğrencilerin eylemine sivil toplum örgütleri önderliğinde New York halkı da destek verdi. Princeton Üniversitesi öğrencileri ise ABD yönetiminin İsrail'e silah desteğini durdurmasına dek açlık grevi başlattıklarını ilan etti. Öte yandan, Emory Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu, öğrenci protestolarını dağıtmak için polisi kampüse davet eden Rektör Gregory L. Fenves'ten güvenoyunu çekmek için bir oylama yapacağını ilan etti.





HARVARD ÖDÜLÜNÜ İSTEMİYORUM

Dünyanın en prestijli üniversitesi olan Harvard’da da anlamlı bir olay yaşandı. Harvard öğrencisi soykırıma verilen destek sebebiyle üstün başarı ödülünü reddetti. Ödülünü reddeden öğrenci elinde "Harvard ödülünü istemiyorum" ve "Soykırımı destekliyorsunuz" yazılı pankart taşıyarak üniversite yönetimine mesaj verdi.





İNGİLTERE’DE İLK KAZANIM

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Goldsmiths University of London", aylardır protesto düzenleyen Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini elinden geldiğince yerine getirmeye çalışacağını duyurdu. Goldsmiths University of London yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, okulun etik yatırım politikasını gözden geçirmeyi kabul ettiğine dikkat çekilerek üniversitenin İsrail'le bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımların kaldırılması gerektiğine dair öğrencileri kanıt sunmaya teşvik ettiği kaydedildi.



