Öğrencilere plastik mermi ve gaz bombası: ABD polisi UCLA’yı bastı

Önceki gün İsrail soykırımına karşı eylem yapan Columbia Üniversitesi’ni basan ABD polisi, bu sefer de Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'ne (UCLA) girdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ABD polisinin plastik mermi ve biber gazı kullanarak müdahale ettiği görüldü. Olay yerine konuşlanan yüzlerce polis, gecenin ilerleyen saatlerinde kampüs binasındaki barikatları sökmeye başladı. Kampüs merkezinin etrafındaki barikatlar büyük ölçüde söküldü ve çadırlar kaldırıldı. Çok sayıda öğrenciyi darp eden güvenlik güçlerinin, yere yatırdıkları öğrencileri copla dövüp kelepçelediği anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerinin, plastik mermi, şok tabancası ve biber gazı kullanarak öğrencileri hastanelik ettiği anlar yine sosyal medyada sıkça görüntülendi. Çatışma sırasında polisin attığı şok bombaları nedeniyle patlama sesleri duyuldu.
TUTUKLU SAYISI BİLİNMİYOR
Los Angeles polisi kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda açıklama yapmadı. Üniversite kampüsüne yığılan yüzlerce polis, Filistin yanlısı protestoculara dağılmaları, aksi halde tutuklanacakları uyarısında bulunmuştu. Ülke genelinde devam eden üniversite protestolarında 1700’den fazla öğrenci gözaltına alındı.
Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin (AAUP) Columbia Üniversitesi şubesi, kampüste Filistin'e destek veren öğrencilerin dağıtılması için New York Polis Departmanını (NYPD) müdahaleye çağıran okul yönetimini kınadı. AAUP'nin, X paylaşımında, "Rektör (Minouche) Shafik, mütevelli heyeti, operasyon direktörü ve ilgili yöneticilerin 30 Nisan'da öğrenci protestocuları kampüsten uzaklaştırması için NYPD'yi çağırma kararını tartışmasız bir şekilde kınıyoruz" denildi.