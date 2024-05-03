Öğrencilere plastik mermi ve gaz bombası: ABD polisi UCLA’yı bastı

Önceki gün İsrail soykırımına karşı eylem yapan Columbia Üniversitesi’ni basan ABD polisi, bu sefer de Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'ne (UCLA) girdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ABD polisinin plastik mermi ve biber gazı kullanarak müdahale ettiği görüldü. Olay yerine konuşlanan yüzlerce polis, gecenin ilerleyen saatlerinde kampüs binasındaki barikatları sökmeye başladı. Kampüs merkezinin etrafındaki barikatlar büyük ölçüde söküldü ve çadırlar kaldırıldı. Çok sayıda öğrenciyi darp eden güvenlik güçlerinin, yere yatırdıkları öğrencileri copla dövüp kelepçelediği anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerinin, plastik mermi, şok tabancası ve biber gazı kullanarak öğrencileri hastanelik ettiği anlar yine sosyal medyada sıkça görüntülendi. Çatışma sırasında polisin attığı şok bombaları nedeniyle patlama sesleri duyuldu.