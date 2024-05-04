ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

Dünyanın birçok üniversitesinden Filistin'e destekler her geçen gün devam ediyor. Gazze katliamını protesto eden gençler, şarkılarına ve sloganlarına 'tekbir' eklemeye başladı. Yapılan eylemde genç bir kadın, "İsa olsa ne yapardı? O da Filistinli olurdu" sloganlarını attıktan sonra tekbir getirdi.