Oksijensiz bırakıp öldürdü

Filistin Kızılayı, işgalci İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'ne yaklaşık bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın öldüğünü duyurdu. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, işgal güçlerinin 21 gündür süren kuşatmasının Emel Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelere zarar verdiği, sağlık çalışanlarına saldırdığı ve daha sonra 9 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi. Ayrıca hastaneye sığınan 7 bin sivilden 40'ının hala hastanede olduğu ve ölümle mücadele ettiği aktarıldı. İsrail askerlerinin, sürekli hastaneye ateş açtığı ve insanların hareket etmesini engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneye tıbbi malzeme girdiği iddiaları yalanlandı.

AMBULANSLARIN ANAHTARLARINI ÇALDILAR

Emel Hastanesi’nde hastaları oksijensiz bırakıp öldüren işgalci güç, ambulansların anahtarlarını da çaldı. Filistin Kızılayı İsrail güçlerinin, ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını çaldığını açıkladı. İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına işaret edildi.

HASTANEYE ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan İsrail güçlerinin, Gazze'nin Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Tanıklar, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi çevresinde hareket eden herkese ateş açtığını ifade etti. Hastanedeki 10 bin kişinin hayatından endişe ediliyor.

İşgalci gücün halkı zorla aç ve susuz bıraktığı bölgede öldürülen Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi. Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.







