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Dünya

İşgalci İsrail ambulansların anahtarlarını çaldı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'na bağlı El-Emel Hastanesi'ndeki ambulansların anahtarlarını çaldığı belirtildi.

09:16 - 11/02/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, İsrail güçlerinin, 20 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ne baskın düzenlediği ve ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığı" kaydedildi.



17 kişiyi alıkoydu


İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına işaret edildi. İsrail tarafından söz konusu suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.


Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Emel Hastanesi'nde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğunu duyurmuştu.


#Eemel Hastanesi
#Han Yunus
#İsrail
44 dakika önce
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