Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail istihbaratının, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasından ötürü kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Pandor, Cape Town'da, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada defalarca hedef gösterilen ailesinin güvenliği için endişeli olduğunu belirtti. Hedef gösterilmesinin İsrail istihbaratının bir hareket biçimi olduğunu savunan Pandor, UAD'de açılan davadan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Pandor, "Ailem için endişeleniyorum çünkü bazı sosyal medya mesajlarında, çocuklarımdan bahsediliyor. İsrail ajanları, istihbarat servisleri böyle davranıyor ve sizi korkutmaya çalışıyorlar, bu yüzden korkmamalıyız" ifadesini kullandı. Hükümetin davadan vazgeçmek gibi bir niyetinin olmadığına işaret eden Pandor, bir sonraki duruşmaya kadar tüm hukukçuların daha fazla çalışacağını kaydetti. Pandor, güvenliğinin artırılması için talepte bulunduğunu aktardı.