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Osmanlı'nın son sancağına yardım ulaştıran Türkiye'ye teşekkür mektubu: Yardımlarınız bize güven veriyor

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic, yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı Sancak bölgesine Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Curic, "Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı.

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, "Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor" ifadesini kullandı.

  • Bu dayanışma örneğinin, Sancak halkı ile Türkiye'deki Sancak kökenli Boşnakların Türkiye, Sırbistan ve Karadağ arasında yıkılmaz bir köprü olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Curic, yardımların, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunun altını çizdi.

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Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde boş yatak kalmadı. Hastaların koridorlarda tedavi gördüğü ve çalışan doktorlara yeterli maske ve diğer koruyucu malzemenin dahi bulunmadığı Yeni Pazar'da 100'den fazla ağır hastanın olduğu açıklandı.

Sancak bölgesi koronavirüs kaynaklı durum git gide kötüleşiyordu

Curic, Sancak bölgesine gönderilen yardımın Kovid-19 salgınının etkilerini azaltacağı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Koronavirüs salgınından etkilenen Sırbistan'ın Sancak bölgesinde, durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, Sancak bölgesine yardım elini uzattı. Türkiyeden Belgrad'a gelen uçağın inişi duyulur duyulmaz, Sancak bölgesinde yaşayan Boşnaklar Novi Pazar Hastanesi'ne akın etti. Bölgede toplanan Boşnaklar 'Türkiye ve Sultan Erdoğan' nidaları ile yardım kolilerini taşıdılar.

Bu arada, Sancak bölgesindeki durumun geçen ay sonuna doğru kötüleşmesinin ardından Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek bölge için acil yardım talebinde bulunmuştu. Yardım çağrısına kısa sürede cevap veren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 4 Temmuz'da Sancak bölgesine maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük göndermişti.

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