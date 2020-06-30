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Dünya Osmanlının son sancağı Novi Pazarda Koronavirüs çaresizliği Doktorların yüzde 80i yenik düştü
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Osmanlı’nın son sancağı Novi Pazar’da Koronavirüs çaresizliği: Doktorların yüzde 80’i yenik düştü

Sırbistan’ın Boşnakların ağırlıkta olduğu Sancak bölgesinin Novi Pazar ‘ Yeni Pazar’ ve Tutin şehirlerinde koronavirüs vakalarında büyük bir patlama yaşanıyor. Sağlık sisteminin yetersiz olduğu bölgede doktorların yüzde 80'in salgına yakalandığı belirtiliyor. Bölgede yaşayan halk çaresizlik içinde ülke makamlarından yapılacak yardımları bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüsün ağır şekilde yaşandığı bölgede doktorların çoğunda salgın tespit edildi.
Koronavirüsün ağır şekilde yaşandığı bölgede doktorların çoğunda salgın tespit edildi.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde boş yatak kalmadı.

  • Hastaların koridorlarda tedavi gördüğü ve çalışan doktorlara yeterli maske ve diğer koruyucu malzemenin bulunmadığı Yeni Pazar'da 100'den fazla ağır hastanın olduğu açıklandı

Boşnak Türklerinin bir geleneği olan cenazelerini bölge halkına duyurmak için çarşıya astıkları ölüm ilanlarında dün 15 ilan yer alıyordu.

Boşnaklar, cenazeleri olduğunda çarşıya 'ölüm ilan'ları asıyor.

Balkanların en büyük şehirleri olan Yeni Pazar ve Tutin bölgesinde, hükümet salgını kontrol altına aldığını ifade etse de bölge sakinleri hiç bir tedbir alınmadığını ifade etti. Bölgenin belediye başkan ve yardımcılarında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra bölgeye Başbakan ve Sağlık Bakanının durum tespitinde bulunacağı açıklandı.

Bölgede sağlık sistemi yetersiz, hastalara yatak kalmadı.

Halk, en büyük sorunun hastane yönetiminin durumu iyi şekilde idare edemediğini ve iki şehrin kriz bölgesi olduğunu söyledi.

Boşnak Milli Konseyi, bu durumdan dolayı Türkiye ve Bosna'dan yardım talep etti.

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Sırbistan'da seçimler yapılmıştı

Geçtiğimiz hafta Sırbistan'da genel seçimler yapılmış Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar olmuştu.

Mitinglerin koronavirüs ile ilgili durumu gizlenerek yapıldığı açıklandı.

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