Osmanlı’nın son sancağı Novi Pazar’da Koronavirüs çaresizliği: Doktorların yüzde 80’i yenik düştü

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde boş yatak kalmadı.
- Hastaların koridorlarda tedavi gördüğü ve çalışan doktorlara yeterli maske ve diğer koruyucu malzemenin bulunmadığı Yeni Pazar'da 100'den fazla ağır hastanın olduğu açıklandı
Boşnak Türklerinin bir geleneği olan cenazelerini bölge halkına duyurmak için çarşıya astıkları ölüm ilanlarında dün 15 ilan yer alıyordu.
Balkanların en büyük şehirleri olan Yeni Pazar ve Tutin bölgesinde, hükümet salgını kontrol altına aldığını ifade etse de bölge sakinleri hiç bir tedbir alınmadığını ifade etti. Bölgenin belediye başkan ve yardımcılarında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Bunun yanı sıra bölgeye Başbakan ve Sağlık Bakanının durum tespitinde bulunacağı açıklandı.
Halk, en büyük sorunun hastane yönetiminin durumu iyi şekilde idare edemediğini ve iki şehrin kriz bölgesi olduğunu söyledi.
Boşnak Milli Konseyi, bu durumdan dolayı Türkiye ve Bosna'dan yardım talep etti.
Sırbistan'da seçimler yapılmıştı
Geçtiğimiz hafta Sırbistan'da genel seçimler yapılmış Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar olmuştu.
Mitinglerin koronavirüs ile ilgili durumu gizlenerek yapıldığı açıklandı.