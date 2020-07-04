Türkiye'den koronavirüsün vurduğu Sancak bölgesine ikinci yardım

Moskova'da yangın paniği

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binanın ikinci katında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yerel medya, çok sayıda itfaiye ekibi ve aracının yangına müdahale ettiğini duyurdu. Moskova itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının söndürme çalışmalarının oldukça zor koşullarda sürdürüldüğü belirtilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.