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AVRUPA

Türkiye'den koronavirüsün vurduğu Sancak bölgesine ikinci yardım

Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen Sırbistan'ın Sancak bölgesine ikinci kez tıbbi yardım gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400M tipi dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı. Osmanlı’nın son sancağı olan Novi Pazar'da koronavirüse karşı kısıtlı imkanlar nedeniyle yardım çağrıları yapılmıştı.

Haber Merkezi AA
Türkiye, Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.
Türkiye, Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Türkiye'den Sırbistan'a giden yardımlar devam ediyor.
  • Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

SANCAK BÖLGESİNE YARDIM ELİ UZATILACAK

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

  • Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

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