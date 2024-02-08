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Dünya

Pakistan'da seçim sürüyor: Bombalı saldırılarda 7 güvenlik görevlisi öldü

Oy verme işleminin sürdüğü Pakistan'da düzenlenen 3 farklı bombalı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

14:04 - 8/02/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesine bağlı Kot Azam ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.


Saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu.


Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.


Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının seçim günü kapatılacağını duyurmuştu.


2 farklı bombalı saldırı düzenlendi

Hayber Pahtunhva'ya bağlı Dera İsmail Han bölgesinde ise polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.


Bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.


Belucistan eyaletinde ise militanların yola döşediği mayının üzerinden geçen askeri araç infilak etti.


Patlamada 2 asker hayatını kaybetti.


Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.



#Pakistan
#Seçim
#Saldırı
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