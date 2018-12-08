Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü meydanı Şanzelize'de iş yerlerine 'tahta ve metal plakalı' korumalar yapıldı.

Paris'te 700 kişi gözaltına alındı

Paris'te devam eden gösterilerde şu ana kadar 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı.

Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in bugün için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler almıştı. Paris'in en lüks caddesi kabul edilen Şanzelize'de esnaf, iş yerlerinin vitrin ve girişlerini metal ve tahta plakalarla kapattı. Olası yağma ve saldırılara karşı kendince önlem alan iş yeri sahipleri, önceki eylemler sırasında yaşanan zararın tekrarından çekiniyor.

Paris'te yaşayan Türk esnaflar: Tedbir alacağız

Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkânlarını kapatacaklarını; kendilerine göre önlemler alacaklarını söylediler. Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, "Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız" dedi. Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, "Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız" diye konuştu.

Fransa'da öğrenciler de protesto gösterilerine katılıyor.

Fransa Başbakanı 'Sarı Yelekliler'le görüştü

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için gösteriler düzenleyen sarı yeleklilerden bir heyeti kabul etti.

Philippe, bugün ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde sarı yeleklilerden bir heyet ile görüştü.

Başbakan ile görüşen heyette yer alan Jacline Mouraud, çıkışta basına yaptığı açıklamada, Philippe'le konu hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

FOTOĞRAF 24 Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Philippe, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkentte mağazaların da kepenkleri indireceğini duyurdu. Fransa hükümeti ve emniyetinin aldığı önlemler adeta sıkıyönetim dönemlerini anımsatıyor. Fransa'da binlerce sarı yeleklinin yarın ülke genelinde düzenleyeceği protestolar için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ile Zafer Takı ziyarete kapatılacak. Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi. İstifa çağrılarını reddeden Philippe, Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız. dedi. Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005'te yaklaşık üç hafta süren protesto olaylarının ardından bir ilk olacak. Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından ciddi endişe duyuyor. Bu nedenle Fransız polisi, Champ-Elysees Caddesi'ndeki mağaza ve restoranlara not göndererek sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenleyeceği gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarıda bulundu. Uyarı notunda, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi. Polis ayrıca Paris'teki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etti. Gösteriler, Paris'in kültür hayatını da etkilerken Champ-Elysees Caddesi yakınlarındaki müzeler cumartesi günü açık olmayacaklarını duyurdu. Benzer bir şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği açıklandı. Fransa 1. Futbol Liginde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşmanın da ertelendiği belirtildi. Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Kule yönetimi, önceden alınan biletlerin ücretlerinin iade edileceğini belirtti. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu. Paris'te yarın yapılacak eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı da ulaşıma kapalı olacak. Bununla beraber gösterinin yapılacağı Champ-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak. Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti kaosa sürüklemişti. Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı. Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı. Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu. . . Paris'teki güvenlik önlemleri artırılıyor Fransa'da "Sarı Yelekliler"in bugün ülke genelinde düzenleyeceği protestolar öncesinde, başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan Zafer Takı Anıtı çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ivedi bir şekilde konuya ilişkin açıklama yapmasını ve isteklerini değerlendirmesini beklediklerini söyleyen Mouraud, Macron yönetiminde ortamı yumuşatacak adımların gelmesi gerektiğini ifade etti.

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Sarı yeleklilerin ülke genelinde bugün düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacak. Sadece Paris'i 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç koruyacak.

Reuters Fransa'da Sarı Yelekliler, Başbakan Philippe'nin açıklamalarını takip ediyor.

Kepenkler açılmayacak

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçlar ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Polis bu nedenle Şanzelize Bulvarı'ndaki mağaza ve restoranlara not göndererek gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarı yaparak bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bulundurmamalarını talep etmişti.

AA Fransa'da binlerce polis sokakta güvenlik önlemi aldı.

Müzeler kapalı, opera programları ve maç iptal

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Şanzelize yakınlarındaki müzeler bugün açık olmayacak. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında bugün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Eyfel kapalı

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Reuters Paris'in sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı.

Metro hatları durdurulacak

Paris'te yapılacak eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı ile Şanzelize Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.

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Fransa'da protestolar niye başladı

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Reuters Paris'teki pek çok dükkan ve restoranın camları kapatıldı.

Başkent Paris'in Şanzelize Bulvarı çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Fransa, 'sarı yeleklilerin' ülke genelinde yarın düzenleyeceği gösteriler için teyakkuza geçti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülke genelinde 89 bin polisin görev alacağını, Paris'in zırhlı araçlarla korunacağını duyurdu.

Şanzelize Bulvarı çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

DÜNYA Paris’te hayat durdu