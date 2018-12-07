Dünya Protestolar canavar yarattı
AVRUPA

Fransa'daki protestolar canavar yarattı müsamaha yok

Protestolar canavar yarattı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Hükümet karşıtı protestolar bir canavar yarattı. Şiddete müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Diğer
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler hareketinin yarın ülke çapında düzenlemeyi planladığı protesto gösterilerinde şiddete müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Castaner, "Hükümet karşıtı protestolar bir canavar yarattı" dedi. Paris'te pek çok turistik mekan, eylemler öncesi kapatılıyor.

Christophe Castaner, Cuma günü yaptığı açıklamada, "radikal unsurların" yarınki gösterilere sızma olasılığı olduğunu söyledi.

Fransa'da 32 lise öğrencisi gözaltına alındı
FOTOĞRAF 7
Title
Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.
Title
Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Title
Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı.
Title
Henin-Beaumont'ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.
Title
Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı.
Title
Birçok kentteki liselerde de blokaj eylemi yapıldı.
Title
Öğrenciler, pazartesi günü ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmişti. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtilmişti.
Fransa'da 32 lise öğrencisi gözaltına alındı
Fransa'da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.
YORUM YAP

"Radikal örgütlerin Cumhuriyet'i devirmeye çalıştığını" belirten Castaner, öfkelerini anladıkları barışçıl göstericilerle aşırı gruplar arasında farklar olduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre Castaner, barışçıl göstericilerin kaygılarını dikkate aldıklarını ve akaryakıt vergisi zammını iptal ettiklerini hatırlattı.

Yarınki gösteriler için Fransa'da tüm polisler mobilize edildi.

Gösteriler öncesi Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler hareketinin hükümet karşıtı eylemlerinde şiddet olayları çıkabileceği kaygısıyla, kentte turistlerin ilgi gösterdiği yerlerin yarın kapatılmasına karar verildi.

Paris'te fitillenen ateş Avrupa'yı yakacak
OYNAT 02:26
Paris'te fitillenen ateş Avrupa'yı yakacak
Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler Avrupa'nın diğer kentlerine de sıçradı. Kamu alanlarını, tarihi eserleri tahrip eden ve mağazaları yağmalayan göstericiler, akıllara 2013 yılında ağaç bahanesi ile ortaya çıkan gezi olaylarını hatırlattı.
YORUM YAP

Başbakan Edouard Phillipe, ülke genelinde 89 bin polisin görev yapacağını ve başkente zırhlı araçların konuşlandırılacağını söyledi.

Polis, kentin ünlü bulvarı Champs-Elysees'teki dükkanlar ve restoranlara kepenk kapatmaları çağrısında bulunurken, bazı müzeler de kapalı olacak.

Paris nasıl etkilenecek?

Eyfel Kulesi'nin işletmesini yapan şirket, şiddet olayları tehdididin "yeterli güvenlik koşullarını" sağlamayı imkansız hale getirdiğini açıkladı.

REKLAM

Yetkililer, geçen haftaki eylemlerde Zafer Takı'nın zarar görmesinin ardından, ünlü eserlerin korunması için güvenlik önlemlerini artıracak.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Louvre ve Orsay müzeleriyle, opera binaları ve Büyük Saray Kompleksi'nin kapatılacak mekanlar arasında olduğunu açıkladı.

8 Fransız polisi yakaladığı göstericiyi öldüresiye dövdü
OYNAT 00:20
8 Fransız polisi yakaladığı göstericiyi öldüresiye dövdü
Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor. Dün kaydedilen görüntülerde, 8 Fransız polisinin 1 göstericiyi öldüresiye dövdüğü görülüyor.
YORUM YAP


/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.