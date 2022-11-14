Dünya Pariste ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi
AVRUPA

Paris’te ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi

Fransa’da 3 Kasım’da Ulusal Meclis’te, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo’nun konuştuğu sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) milletvekilli Gregoire de Fournas’ın “Afrika’ya geri dönsün” sözünün oturumun sonlandırılmasına yol açmasının ardından, ülkede “ırkçılık” meselesi yeniden gündeme taşındı.

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Haber Merkezi AA
Paris’te ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi
Fransa'da ırkçılığa karşı yürüyüş yapıldı

Fransa’da 3 Kasım’da Ulusal Meclis’te, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo’nun konuştuğu sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) milletvekilli Gregoire de Fournas’ın “Afrika’ya geri dönsün” sözünün oturumun sonlandırılmasına yol açmasının ardından, ülkede “ırkçılık” meselesi yeniden gündeme taşındı.

Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı SOS Racisme derneği, Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği (UNEF) ve birçok kuruluş, ırkçılığa ve aşırı sağ fikirlere karşı, Paris’in Cumhuriyet Meydanı’nda gösteri düzenledi.

Bilongo, gösteride yaptığı konuşmada, ırkçılığın suç teşkil ettiğinin altını çizerek, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi.

Fransa’da mecliste 3 Kasım’da Bilongo’nun, sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi “Ocean Viking”de bulunan ve günlerce Akdeniz’de mahsur kalan 234 göçmenin durumuna dikkati çektiği sırada, milletvekilli Fournas’ın “Afrika’ya geri dönsün” sözü oturumun sonlandırılmasına yol açmıştı. Ertesi gün meclis oturumunda, söz konusu ifadeleri kullanan Fournas’ın, iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edilmişti.

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