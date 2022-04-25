Avrupa’da ırkçılık yeni ‘merkez’

Fransa cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarına Müslüman düşmanlığı damgasını vurdu. Aşırı sağcı aday Marine Le Pen başta olmak üzere, çok sayıda aday seçmenlerine “İslâm’dan arındırılmış bir Fransa” vaat etti. Başörtüsünü yasaklama sözleri havada uçuşurken, kampanya döneminde ülkedeki camiler üzerindeki baskılar da yoğunlaştırıldı.

Le Pen, bütün dünyada adeta aşırı sağın ve İslâm karşıtlığının sembolü haline gelse de, Avrupa’nın birçok ülkesi onun benzerleriyle dolu. İspanya’dan Romanya’ya onlarca siyasi parti, İslâm ve Müslümanlarla mücadele vaadiyle siyaset yapıyor.

49 PARTİ VAR

Avrupa’da Müslüman düşmanlığını ana siyasete dönüştüren en az 49 parti ve politik hareket bulunuyor. Bunların en meşhurlarını şöyle sıralamak mümkün: Yeniden Fetih (Fransa), Vox Partisi (İspanya), Ulusal Demokrasi Hareketi (İspanya), Ulusal Parti (İngiltere), Özgürlük Partisi (Hollanda), İsveç İçin Alternatif, Halk Partisi (İsveç), Almanya İçin Alternatif, İzlanda Ulusal Cephesi, Halk Partisi (Danimarka), Vatandaşlık Partisi (Romanya), Vatanımız Hareketi (Macaristan), Malta Vatanseverler Hareketi, Ulusal Parti (İrlanda)…

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NEFRET SÖYLEMLERİ

Avrupa çapına yayılan ve zaman geçtikçe güç kazanan bu partiler, bütün stratejilerini yabancı düşmanlığı ve İslâm aleyhtarlığı üzerine inşa ediyor. Başörtüsü ve diğer dinî sembollerin yasaklanması, mevcut camilerin kapatılması ve yenilerine izin verilmemesi, Müslümanların temel haklardan faydalandırılmaması, İslâmî eğitimin engellenmesi gibi konularda aktif kampanyalar yürüten söz konusu partiler, zaman zaman Müslümanlara yönelik fiilî provokasyonlara da ön ayak oluyor.

“Dedeleri Arap’tı” iddiası

İspanya’da İslâm düşmanı Vox Partisi’nin lideri Santiago Abascal, keskin söylemleriyle dikkat çeke dursun, kendisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia ciddi tartışma doğurdu. El Espanol gazetesinin yayımladığı habere göre, konuyla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapan tarihçi Filomeno Rubia, 1234’te Cuenca’da Hıristiyanlarla yapılan savaşta öldürülen Arap komutan Ebu Haskal’ın, Abascal’ın büyük dedesi olduğunu kaydetti. Ebu Haskal’ın ölümünden sonra oğullarından birinin Hıristiyanlığı seçtiğini, ancak İslâm inancını gizlice koruduğunu belirten Rubia, diğer oğlunun da İspanyollar tarafından öldürülmemek için Fas’a kaçtığını vurguladı. Abascal’ın soyadı da bu iddiayı doğrular nitelikte. İspanyol ırkçı lider, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.