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Dünya Paşinyan için yolun sonu Parlamento fesih süreci başlatıldı
ASYA

Paşinyan için yolun sonu: Parlamento fesih süreci başlatıldı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgaline son vermesinin ardından ülkesinde hedef tahtasına oturtulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. 20 Haziran'da yapılacağı açıklanan seçimler için parlamentonun fesih sürecini başlatmak isteyen vekiller, yeniden aday gösterilen Paşinyan'ı geçici başbakanlık görevine seçmedi. 10 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda da benzer bir kararın çıkmasının ardından erken seçimin önü tamamen açılacak ve ülkede özel parlamento seçimleri yapma imkanı olacak.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyan için yolun sonu: Parlamento fesih süreci başlatıldı
Ermenistan Başbakanlığı görevinden istifa eden Nikol Paşinyan

Ermenistan parlamentosu, bugün yapılan özel bir oturumda, erken parlamento seçimleri için istifa eden Başbakan vekili Nikol Paşinyan’ı ilk turda başbakan olarak seçmedi. İktidar partisinden "75 milletvekili çekimser, üçü de aleyhte" oy kullandı.

İkinci tura kaldı

Paşinyan’ın ilk turdaki başarısızlığının ardından parlamentonun fesih süreci de başlamış oldu. Ermenistan Anayasına göre erken seçimler fesihin ardından en erken 30 en geç 45 gün sonra yapılabiliyor. Bu mekanizma resmi olarak ancak başbakanın istifasından sonra başlatılabiliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Nisan'da istifa etmişti.

Öte yandan Paşinyan, bu süreçte de hükümet başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğini kaydetmiş ve erken parlamento seçimlerinin 20 Haziran'da yapılacağını da sözlerine eklemişti.

Paşinyan: Yanıtımız hazır

Paşinyan ilk tur hezimetinin ardından yaptığı konuşmada, bazı güçlerin ikinci turda farklı bir senaryo geliştirmek istedikleri yönünde spekülasyonlar olduğunu söyleyerek, "Anlaşmaları ihlal etme girişimleri varsa, hazır bir çözümümüz var. 'Benim Adımım' bu spekülasyonlara beni başbakan seçerek yanıt verir. Bu tür girişimlerde bulunulmayacağını umuyorum” dedi.

Parlamentodaki iki muhalefet grubu, başbakan adayı göstermeyeceklerine dair güvence vermişti.

İktidar koalisyonu aday göstermişti

Ermeni parlamentosunun iktidardaki 'Benim Adımım' koalisyonu, parlamentoyu feshetmek ve erken seçim sürecini başlatmak için Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday göstermişti. Koalisyonun parlamento grubu başkanı Lilit Makunts, "Erken seçim sadece bir durumda mümkündür; parlamento bir başbakanı iki kez seçmezse. Bu nedenle Nikol Paşinyan'ı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlığına aday gösteriyoruz" demişti.

"Hezimetin sorumlusu: Paşinyan"

Ülkesinde Dağlık Karabağ hezimetinin tek sorumlusu olarak gösterilen ve tüm ısrarlara rağmen koltuğunu terk etmeyen Nikol Paşinyan, Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile imzalanan 'teslimiyet' anlaşmasının ardından geniş çaplı protestoların hedefi olmuştu.

Parlamento ve kamu binalarını basan protestocular milletvekili ve bakanları darp etmiş, parlamentonun feshi ve Paşinyan'ın istifasını talep etmişti.

Paşinyan istifa etti
DÜNYA
Paşinyan istifa etti

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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