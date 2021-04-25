Paşinyan istifa etti

Ermenistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa ettiğini duyurdu. Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti. Ermenistan Hükümeti de Paşinyan'la birlikte istifasını açıkladı. Kabine üyeleri yeni hükümet kurulana kadar görevlerini sürdürecek.

"Halk ayrılmamı isterse yerine getireceğim"

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Partimiz Sivil Sözleşme'nin erken seçimlere katılacağının altını çizmek istiyorum. Başbakan adayı olacağım. Eğer halk başbakanlıktan ayrılmam gerektiğine karar verirse, onların iradesini yerine getireceğim. Eğer başbakanlık görevine devam etmemi isterlerse, yine halkın iradesini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Muhalefet Paşinyan ve ordu arasında gerilim

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında 44 gün süren savaş sonucunda yaşanan ağır yenilgi sonrası, ordu, muhalefet ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında başlayan gerilim ve restleşme, Genelkurmay Başkanı’nın hükümete verdiği muhtıra ile zirveye tırmanmıştı.

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