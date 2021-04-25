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Dünya Paşinyan istifa etti
ASYA

Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini açıkladı. Ermenistan Hükümeti de yasalar gereği Paşinyan'ın açıklamasının ardından istifa etti. Kabine üyeleri, yeni hükümetin kurulacağı tarihe kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam edecek.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyan istifa etti
Nikol Paşinyan

Ermenistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa ettiğini duyurdu. Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti. Ermenistan Hükümeti de Paşinyan'la birlikte istifasını açıkladı. Kabine üyeleri yeni hükümet kurulana kadar görevlerini sürdürecek.

"Halk ayrılmamı isterse yerine getireceğim"

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Partimiz Sivil Sözleşme'nin erken seçimlere katılacağının altını çizmek istiyorum. Başbakan adayı olacağım. Eğer halk başbakanlıktan ayrılmam gerektiğine karar verirse, onların iradesini yerine getireceğim. Eğer başbakanlık görevine devam etmemi isterlerse, yine halkın iradesini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Muhalefet Paşinyan ve ordu arasında gerilim

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında 44 gün süren savaş sonucunda yaşanan ağır yenilgi sonrası, ordu, muhalefet ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında başlayan gerilim ve restleşme, Genelkurmay Başkanı’nın hükümete verdiği muhtıra ile zirveye tırmanmıştı.

Karabağ darbesi
DÜNYA
Karabağ darbesi

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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