Peru'daki orman yangını Machu Picchu antik kentini tehdit etmeye başladı

Peru'da çıkan orman yangını Vatikan'ın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki bir alana zarar vermeden önce salı günü çiftçilerin ekin ekmeye hazırlanmak için ot ve moloz yakmaları tarafından başladı. Ardından yetkililer büyüyen yangının Machu Picchu'ya zarar verebileceğini belirtti.

'YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ZOR'

Cusco kentinin belediye başkanı, yangından yaklaşık 50 dönümün etkilendiğini söyledi. Cusco risk yönetimi ve güvenlik ofisi direktörü Roberto Abarca ise "Zaten iki gündür orman yangınıyla mücadele ediyoruz ve bölgenin erişilemez olması nedeniyle yangını kontrol altına almak çok zor." dedi.

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