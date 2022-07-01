Dünya Perudaki orman yangını Machu Picchu antik kentini tehdit etmeye başladı
AMERİKA

Peru'daki orman yangını Machu Picchu antik kentini tehdit etmeye başladı

Peru'da çiftçilerin ekinlerini ekmeden önce otları yakması sonucu çıkan yangından yaklaşık Vatikan'ın yarısı kadar alan zarar gördü. Perulular yangının Machu Picchu'ya yayılma tehdidi bulunduğundan söndürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Perudaki orman yangını Machu Picchu antik kentini tehdit etmeye başladı
Perulu itfaiyeciler çıkan orman yangınıyla mücadele ediyor

Peru'da çıkan orman yangını Vatikan'ın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki bir alana zarar vermeden önce salı günü çiftçilerin ekin ekmeye hazırlanmak için ot ve moloz yakmaları tarafından başladı. Ardından yetkililer büyüyen yangının Machu Picchu'ya zarar verebileceğini belirtti.

'YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ZOR'

Cusco kentinin belediye başkanı, yangından yaklaşık 50 dönümün etkilendiğini söyledi. Cusco risk yönetimi ve güvenlik ofisi direktörü Roberto Abarca ise "Zaten iki gündür orman yangınıyla mücadele ediyoruz ve bölgenin erişilemez olması nedeniyle yangını kontrol altına almak çok zor." dedi.

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