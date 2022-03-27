Petrole füze: Aramco tesisinin vurulması sonrası fiyatların yükselmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatları zirve noktalara ulaştı. Rusya’ya uygulanan ambargolar sonrası brent petrolün varil fiyatı 120 dolara dayanırken, bir kötü haber de Suudi Arabistan’dan geldi. İran destekli Husi güçleri, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan Suud’a ait Aramco petrol üretim ve dağıtım tesislerini vurdu. Saldırı haftasonu düzenlenecek olan Formula 1 yarışının öncesinde, pistin yakınında bir konumda gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan tesisin sahibi olan Aramco firması, aynı zamanda F1’in ana sponsorlarından biri olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük 2. petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan, bir haftada 2. kez Husiler tarafından vurulurken, “petrol fiyatlarının düşmesini kim istemiyor” sorusu gündeme geldi.

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GÜNDEM Brent petrolün varil fiyatı küresel olayların etkisiyle artıyor

FİYATLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ

Saldırı sonrası açıklama yapan Riyad yönetimi, Suudi Arabistan’ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi. Açıklamada Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunları ve uluslararası normları ihlal ettiği belirtildi.

GÜVENLİK DESTEĞİ İSTEMİŞTİ

Açıklamada uluslararası camianın, İran’ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret edildi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Financial Times’a konuşan Suud yetkilileri, istihbarat ve operasyonel destek de dahil olmak üzere Washington’dan daha fazla güvenlik desteği talep etmişti.

Tahran Meydanı’nda Husi görseli

Husiler tarafından Suudi Arabistan’a yapılan saldırı ile eş zamanlı olarak, İran’ın başkenti Tahran’da Azadi anıtına Yemen bayrağı ve Husi liderinin fotoğrafı yansıtıldı. Saldırının Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın İran’ı ziyaret edeceği sırada gerçekleşmesi dikkat çekti. Saldırı, nükleer anlaşma müzakereleri öncesinde İran’ın “mesaj verme girişimi” olarak yorumlandı.

İran: Suud-Kuveyt gaz anlaşması yasa dışı

İran, Basra Körfezi’ndeki Durra Gaz Sahası’nın geliştirilmesi için Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan anlaşmayı “yasa dışı” kabul etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası düzenlemelere ve prosedürlere göre, bu alanın işletilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili her türlü girişim, üç ülkenin koordinasyonu ve iş birliği içinde yapılmalıdır. Dolayısıyla Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın iş birliği belgesi şeklindeki son eylemi mevcut prosedürlere, önceki müzakerelere ve hukuka aykırıdır” dedi. Hatibzade, “İran, Araş/Durra ortak gaz sahasını işletme hakkını saklı tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Rusya ve İran’dan SWIFT’e alternatif

İran’ın Moskova büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran’ın Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Ağına (SWIFT) alternatif olarak yeni bir para transferi sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İki ülkenin 2017’de Rusya tarafından kurulan ve SWIFT’e benzer şekilde para transferi imkanı sunan MIR sistemi üzerinden ticaretlerini yürütebileceklerini belirten Celali, “Gelecekte bu alanda güzel adımların atılması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

EKONOMİ Rusya'ya yönelik petrol ambargosu söylentileri petrolün varil fiyatını 120 dolara yaklaştırdı