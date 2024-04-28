EKPSS soruları ve cevapları katılımcıların gündeminde yer alıyor. Memur olma hayaliyle sınava katılan adaylar "EKPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. 28 Nisan 2024 Pazar günü düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı geride kaldı. ÖSYM'den açıklama geldi. EKPSS soru ve cevapları son dakika açıklandı. İşte, 2024 EKPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme hakkında bilgiler...
EKPSS soruları ve cevapları açıklandı mı?
EKPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada; "28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır."
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.