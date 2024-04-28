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EKPSS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları erişime açıldı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan Pazar günü tamamlandı. İki yılda bir düzenlenen sınava 115 bin aday başvuruda bulundu. Aldığı puanı önceden tahmin etmek isteyen adaylar şimdiden EKPSS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM ise EKPSS soruları ve cevaplarını açıkladı. İşte EKPSS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları.

13:02 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
EKPSS soru ve cevapları
EKPSS soru ve cevapları

EKPSS soruları ve cevapları katılımcıların gündeminde yer alıyor. Memur olma hayaliyle sınava katılan adaylar "EKPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. 28 Nisan 2024 Pazar günü düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı geride kaldı. ÖSYM'den açıklama geldi. EKPSS soru ve cevapları son dakika açıklandı. İşte, 2024 EKPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme hakkında bilgiler...

EKPSS soruları ve cevapları açıklandı mı?

EKPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada; "28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır."

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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