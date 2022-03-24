Gündem Brent petrolün varil fiyatı küresel olayların etkisiyle artıyor
ANKARA

Brent petrolün varil fiyatı küresel olayların etkisiyle artıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 122,12 dolardan işlem görüyor. Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.

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Haber Merkezi AA
Petrol ne kadar oldu, benzin kaç tl, mazot kaç tl, petrol fiyatları neden artıyor? İndirim gelecek mi? Petrol varil fiyatı artıyor
Brent petrolün varil fiyatı 122,12 dolar oldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, günlük 1,2 milyon varil petrol taşıyan boru hattından petrol tedarikinde yaşanan kesintinin 2 aya kadar devam edebileceğini açıkladı. CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD benzin stokları azaldı

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesi, G7 zirvesi ve ardından Avrupa Konseyi zirvesine katılacak. Biden'ın, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 122,37 ile 122,79 dolar aralığının direnç, 121,25 ile 120,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
GÜNDEM
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı
FOTOĞRAF 13
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Rusya-Ukrayna Savaşı tarımdan ekonomiye birçok sektörü oldukça olumsuz etkiledi.
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27'nci gününe giren savaşta geri adım atmayan ve Kiev'e doğru ilerleyen Rusya'ya ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok yaptırım uygulamıştı.
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ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihin en ağır yaptırımları olarak lanse ettiği gelişmelere, Rusya Devlet Başkanı Putin de yanıt vermiş ve ürün ile hammaddelerin ülke dışına ihracını kısıtlamıştı.
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Karşılıklı yaptırımlar sonrası gaz ve petrol fiyatları tarihi zirveyi görmüştü.
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Brent petrolün varil fiyatı tarihi bir rekor kırarak 134 dolar seviyesine yükselmişti.
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İki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri sonrası brent petroldeki yükseliş durulmuş ve 98 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
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BİR HAFTADA 20 DOLAR YÜKSELDİ<br><br> Yaklaşık bir ayı geride bırakan çatışmalar sonrası henüz bir barış anlaşması imzalanmazken, brent petrolün varil fiyatı 118 doların üzerine çıktı.
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Gün içerisinde yeniden zirveyi test eden brent petrol şu sıralarda 112 dolar seviyesinden işlem görüyor (Kaynak: TradingWiew)
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Söz konusu gelişme nedeniyle tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği iddia edildi.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?<br><br>Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.<br>
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Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı
Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 134 dolar ile rekor kırmış, müzakere çalışmaları ve iki taraftan yapılan olumlu açıklamalarla 98 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yaklaşık bir ayı geride bırakan çatışmalar sonrası henüz bir barış anlaşması imzalanmazken, brent petrolün varil fiyatı 118 doların üzerine çıktı. Söz konusu gelişme nedeniyle tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddia edildi. Peki petrol varil fiyatı 2022 ne kadar oldu? 1 litre ham petrolün fiyatı akaryakıt zamlarına nasıl yansıyacak? Benzin ve motorine zam gelecek mi? İşte detaylar...
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