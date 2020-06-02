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Dünya PKK/YPGden kirli plan EYP yerleştirdikleri tarım arazisinde yangın çıkardılar
ORTADOĞU

PKK/YPG'den kirli plan: EYP yerleştirdikleri tarım arazisinde yangın çıkardılar

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerin ateşe verdikleri tarım arazisine bomba yerleştirdiği ortaya çıktı. Bölge kaynakları, EYP'lerin yanan tarlayı söndürmeye gidenleri hedef almak için hazırlandığını belirtiyor..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangın çıkan arazideki patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.
Yangın çıkan arazideki patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

DEAŞ benzeri bombalı araç saldırılarıyla Suriye’nin kuzeyindeki masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak için her yolu deniyor.

Barış Pınarı Bölgesindeki güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG’li teröristlerin havaların da ısınmasıyla birlikte halkın gıda ihtiyacı için ektiği tarım arazilerini ateşe verdiği, terör örgütünün tarım arazilerini yaktırmak için bölgedeki sempatizanlarına para verdiği, bölgedeki huzur ve güven ortamına zarar vermeye çalıştığı belirlendi.


YANGIN ÇIKARIP, BOMBA DÖŞEDİLER

Yangın söndürüldükten sonra bölgede yapılan kontrollerde de patlamamış EYP’ler tespit edilerek imha edildi.

Öte yandan YPG tarafından para ile ikna edilen sempatizanlar, Tel Tamir kırsalında bazı ekin tarlalarının SMO tarafından ateşe verildiği yalanını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne bildirerek sahte rapor hazırlanmasını sağladı.

Bölgede yaşayan köylülerle yapılan görüşmede ise, tarlaları PKK/YPG’li teröristlerin yaktığı ve yangınların suçlusu olarak da Mehmetçik ve SMO’yu göstermeye çalıştıkları öğrenildi.

Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde yangınlar çıkarma hedefinde olan teröristlerin hem huzur ve güven ortamına kastetmeye çalışacağı hem de yerel halkla Mehmetçiği ve SMO’yu karşı karşıya getirmek için gayret göstereceği ifade ediliyor.

Tarım arazisinde bulunan EYP.

Geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı bölgesindeki bir tarım arazisinde biçerdöver kullanan bir Suriyeli köylü, tesadüfen bir EYP’yi fark ederek Mehmetçiklere haber vermiş, bölgeye sevk edilen mayın uzmanları tarafından gerekli önlemleri alarak EYP’yi etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı da kısa süre önce terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı tarlalara mayın ve EYP döşediğini açıklamıştı ve bazı fotoğraflar paylaşmıştı.

  • Yerel yönetimden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre; önümüzdeki günlerde de terör örgütünün aynı provokasyonlara devam edeceği, bölge halkına ait tarlaları yakmaya çalışacağı, yanan tarlayı söndürmeye gidenlere de silahla ateş açarak ya da tarlaya tuzaklanmış EYP’leri patlatarak hedef almaya çalışacağı değerlendiriliyor.

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