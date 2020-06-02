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Gündem PKKda çözülmeler sürüyor İkna çalışmaları neticesinde 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
ANKARA

PKK'da çözülmeler sürüyor: İkna çalışmaları neticesinde 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK'da çözülmeler sürüyor: İkna çalışmaları neticesinde 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünün 4 mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İkna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

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Emniyetin ikna çalışması sonucu, 2015'te zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016'da yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A, jandarmanın ikna çalışması sonucunda da örgüte 2015'te katılan Ş.Y. ve 2014'te katılan N.A, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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