Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha Kilis'in /Çobanbey ilçesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/GewP4JZPMP
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/GewP4JZPMP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020