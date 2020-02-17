Gündem Terör örgütü PKKda çözülme devam ediyor 2 terörist daha teslim oldu
ANKARA

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha Kilis'in /Çobanbey ilçesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu

Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
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Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
İdlib'de büyük bir askeri hareketlilik söz konusu. Bir tarafta TSK ve muhalifler diğer tarafta Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran.

Peki, Türkiye İdlib'e neden binlerce asker, tank ve zırhlı araç gönderdi? Türkiye Esed rejimle savaşa mı giriyor?

'Neler Oluyor' serisinin dördüncü bölümü ile karşınızdayız.


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