Gündem Terör örgütü PKKda çözülme devam ediyor Suriyenin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu
ANKARA

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hudut karakolu (Arşiv)
Hudut karakolu (Arşiv)

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

İkna yöntemiyle 2 PKK'lı kadın teslim oldu: Aileleriyle buluştu
GÜNDEM
İkna yöntemiyle 2 PKK'lı kadın teslim oldu: Aileleriyle buluştu

5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Bahçeliden Akıncıya sert tepki

Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.
Türkiyenin siber kalesi

Türkiye'nin siber kalesi

​'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbetteler
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.
Elazığ'da<br> korkutan görüntü

Elazığ'da
korkutan görüntü

Depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü.
Altından<br>fazla kazandırdı

Altından
fazla kazandırdı

​1-3 yaş arası ikinci el araçlar büyük talep görüyor.
Arkasından<br>küfretti, işsiz kaldı

Arkasından
küfretti, işsiz kaldı

Mahkeme işçiyi, Yargıtay işvereni haklı buldu.
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

​Valilikten çığ olayına ilişkin açıklama yapıldı.
Sert şekilde<br>karşılık verilecek

Sert şekilde
karşılık verilecek

İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin açıklama.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.
Rusya'yı<br>şoke eden kaza!

Rusya'yı
şoke eden kaza!

​Helikopterdeki milletvekili hayatını kaybetti.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu belli oldu.
Bir fırsatçılık daha!

Bir fırsatçılık daha!

​Deprem sonrası nakliye fiyatları iki katına çıktı.
500 okul<br>parası çöpe gidiyor

500 okul
parası çöpe gidiyor

​Ekmekte yaşanan israf korkunç boyutlara ulaştı.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracatta<br>ciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Çığ felaketinde yaralanan Gülşen Orhan'a yalan haberle linç: Gazeteci Bülent Aydemir özür diledi
Gündem

Çığ felaketinde yaralanan Gülşen Orhan'a yalan haberle linç: Gazeteci Bülent Aydemir özür diledi

Van'da düşen çığın ardından bölgeye giden ve kendisi de Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan gerçek olmayan bir haberle sosyal medyada linç edildi. İkinci çığ felaketinde kar kütleleri altıdan yaraları olarak çıkarılan Orhan, Haber Türk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in ortaya attığı "toplantı için iş makinelerini yanına almış yolları açtırmış" iddialarından sonra yargısızca infaz edildi. Orhan, Akyürek'in canlı yayında dile getirdiği iddiaları yalandı. Bu açıklamanın ardından Bülent Aydemir, Haber Türk'e bağlanarak Orhan'dan ve kamuoyundan özür diledi. Van Valiliği de Gülşen Orhan'ın felaket noktasına gelmesi süreciyle ilgili detaylı bir açıklama yayınlayarak sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın suç duyurusunda bulunulacak
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un açıklamalarına ilişkin, “Arkadaşlarımız yarın çalışmalarını yapıp gereken suç duyurularını yapacaklar. Yaptığı açıklama TBMM’nin yasama iradesine saldırıdır. Anayasanın 83. maddesi ile dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ’nün yanına yazamaz” dedi.
İstanbul'da kritik operasyon
Gündem

İstanbul'da kritik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheliyi gözaltı aldı.

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