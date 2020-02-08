Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
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