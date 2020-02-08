Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu

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Çığ felaketinde yaralanan Gülşen Orhan'a yalan haberle linç: Gazeteci Bülent Aydemir özür diledi

Van'da düşen çığın ardından bölgeye giden ve kendisi de Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan gerçek olmayan bir haberle sosyal medyada linç edildi. İkinci çığ felaketinde kar kütleleri altıdan yaraları olarak çıkarılan Orhan, Haber Türk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in ortaya attığı "toplantı için iş makinelerini yanına almış yolları açtırmış" iddialarından sonra yargısızca infaz edildi. Orhan, Akyürek'in canlı yayında dile getirdiği iddiaları yalandı. Bu açıklamanın ardından Bülent Aydemir, Haber Türk'e bağlanarak Orhan'dan ve kamuoyundan özür diledi. Van Valiliği de Gülşen Orhan'ın felaket noktasına gelmesi süreciyle ilgili detaylı bir açıklama yayınlayarak sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.