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Dünya Terör bumerang gibi PKKnın ortağı ABDyi vuruyor
AMERİKA

Terör bumerang gibi PKK'nın ortağı ABD'yi vuruyor

ABD Başkanı Trump’ın şiddetten sorumlu tuttuğu ve “terör örgütü ilan edilecek” dediği ANTIFA’nın PKK İLE ilişkileri de bulunuyor. Örgütün ABD ve Avrupa’daki üyeleri Suriye’de PKK/PYD saflarında çatışmalara girdi. Batılı orduların himayesinde silah, bomba, keskin nişancı ve sabotaj eğitimi aldı. 2015’te bu marjinal sol örgüt üyelerinin sayısı 2 bini geçince “Anti-faşist Enternasyonal Taburu” adıyla grup kuruldu. ANTIFA, Batı’daki parlamentolarda PKK/PYD’ye siyasi destek sağlıyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
PKK/YPG'nin eğittiği ANTIFA ülkeyi yakıyor.
PKK/YPG'nin eğittiği ANTIFA ülkeyi yakıyor.

ABD’de George Floyd isimli siyahinin ırkçı bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar ve şiddet eylemleri 30 şehre yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, yağma ve talana dönüşen gösterilerin kendilerine ANTİFA adını veren marjinal sol gruplar tarafından provoke edildiğini ifade etti. Trump grubu terör örgütü olarak tanıyacağını ilan etti. Kendilerine “anti faşist” ifadesinin kısaltılmış hali olan ANTİFA ismini veren grup 1930’lu yıllarda Nazi Almanyası’nda çıkıp tüm Avrupa’ya ve ABD’ye yayıldı. ANTİFA, terör örgütü PKK/YPG’yle de yakın ilişkiye sahip. ABD’nin Suriye’nin kuzey doğusunda her türlü desteği verdiği terör örgütü PKK/YPG tarafından eğitilen ANTİFA üyeleri şimdi Amerikan sokaklarını yakıyor, polisleri hedef alıyor.

TERÖR EĞİTİMİ ALDILAR

Türkiye kamuoyu ANTİFA örgütü Suriye’de ABD tarafından binlerce TIR silah verilen PKK/YPG’ye desteği ile tanıyor. Grup Suriye’de ilk kez 2013 yılında görüntü verdi. Örgütün Avrupa ve ABD’deki üyeleri kaçak yollarla Suriye’nin kuzeyine geçerek sözde DEAŞ’la mücadale kılıfıyla terör örgütü PKK/YPG saflarına katıldı. Buradaki silah, bomba, keskin nişancı ve sabotaj eğitimi alan örgüt üyeleri PKK saflarında çatışmalara girmeye başladı.

SAYILARI 3 BİNİ GEÇTİ

2015 yılına gelindiğinde Suriye’nin kuzeyindeki marjinal sol ideolojiye sahip yabancı terörist sayısı 2 bini geçince “Anti-faşist Enternasyonal Taburu” adıyla sözde bir birlik kuruldu. Sözde taburdu hali hazırda Fransa, ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Avustralya ve Sırbistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ANTİFA üyesi bulunuyor. Taburdaki yabancı terörist sayısının 3 bini geçtiği belirtiliyor.

PROPAGANDA AĞI

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları’nda TSK ve Suriye Milli Ordusu’na karşı savaşan bu teröristlerin asıl görevi, örgüt ile Avrupa ve ABD arasında propaganda köprüsü olmaları. Örgüt Avrupa’nın değişik parlamentolarındaki sol gruplar üzerinden PKK/YPG’ye siyasi destek sağlıyor. ANTİFA, terör örgütü PKK/PYD’nin Avrupa’da kurduğu finans ağında da önemli görevler alıyor. Değişik etkinlik ve adlarla toplanan paralar, örgüte katılanlar aracılıyla Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütüne aktarılıyor.

TRUMP'I SIĞINAĞA KAÇIRDILAR

Donald Trump

ABD’de göstericilerin, cuma gecesi Beyaz Saray önünde toplandığı protestolar esnasındª ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süreliğine yeraltı sığınağına götürüldüğü iddia edildi. Trump’ın üst kata çıkarılmadan önce yaklaşık 1 saat sığınakta kaldı. Konuya vakıf kaynak, CNN’e, protestoların Beyaz Saray çevresine sıçradığı cuma gecesi Trump’ın eşi Melania Trump ve oğulları Barron’un da sığınağa götürüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Hollywood şöhretler bulvarında isminin yazılı olduğu yıldız, protestocular tarafından tahrip edildi.

10 YIL HAPİS İSTEDİ

Öte yandan Trump olaylara ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı. Görüşmede Trump, valileri “zayıf davranmakla” suçlayarak, “Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir.” ifadesini kullandı. Trump konuşmasında, “İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız.” ifadelerine yer verdi.

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