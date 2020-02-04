Dünya PKK/YPGli teröristler Afrinde iki okul ve bir camiyi Grad füzesiyle hedef aldı Bir öğrenci hayatını kaybetti 7 öğrenci yaralandı
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PKK/YPG'li teröristler Afrin'de iki okul ve bir camiyi Grad füzesiyle hedef aldı

PKK/YPG'li teröristler Afrin'de iki okul ve bir camiyi Grad füzesiyle hedef aldı: Bir öğrenci hayatını kaybetti 7 öğrenci yaralandı

PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi AA
Teröristlerin hedef aldığı okul.
Teröristlerin hedef aldığı okul.

Millie Savunma Bakanlığı, bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attığını açıkladı.

Açıklamada, "Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" denildi.

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