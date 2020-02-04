PKK/YPG'li teröristler Afrin'de iki okul ve bir camiyi Grad füzesiyle hedef aldı: Bir öğrenci hayatını kaybetti 7 öğrenci yaralandı

Millie Savunma Bakanlığı, bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attığını açıkladı.
Açıklamada, "Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" denildi.
Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. pic.twitter.com/QMMYSjc7x1
Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. pic.twitter.com/QMMYSjc7x1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2020