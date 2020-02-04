PKK/YPG'li teröristler Afrin'de iki okul ve bir camiyi Grad füzesiyle hedef aldı PKK/YPG'li teröristler Afrin'de iki okul ve bir camiyi Grad füzesiyle hedef aldı: Bir öğrenci hayatını kaybetti 7 öğrenci yaralandı PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 17:39 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 17:53 AA