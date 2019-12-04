Dünya Rasulaynda YPG/PKKdan bombalı saldırı 2 sivil öldü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rasulayn'da YPG/PKK'dan bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye’nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Rasulayn’da bombalı saldırı
Rasulayn’da bombalı saldırı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

AA
Rasulayn’da bombalı saldırı
  • Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

AA
Rasulayn’da bombalı saldırı

AA
Rasulayn’da bombalı saldırı

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

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