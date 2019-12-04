Rasulayn'da YPG/PKK'dan bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Türkiye'nin onardığı okulun öğrencilerinden teşekkür: Okulumuz eskisinden daha iyi oldu

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı çocuk: 'Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur' dedi.