Dünya Bebek katili PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde 2 ayda 45 masum sivili katletti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bebek katili PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde 2 ayda 45 masum sivili katletti

MSB, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı" ifadeleri ile örgütün acımasız yüzünü gözler önüne serdi.

Haber Merkezi AA
Rasulayn'daki terör saldırısından bir görüntü.
Rasulayn'daki terör saldırısından bir görüntü.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin 9 Ekim tarihinden bugüne kadar toplam 45 masum sivili katlettiğini, 244 sivili de yaraladığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALDI

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda bir güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim’de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalarak devam edilmektedir. Mücadelemiz teröristlerledir ve masum siviller hedef alınmamaktadır" denildi.

Açıklamada 9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG’li teröristler tarafından Barış Pınarı bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivilin katledildiği, 55 sivilin yaralandığı, yurt içine yapılan havan ve roket saldırılarında ise 22 masum insanın katledilip, 189 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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